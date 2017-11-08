В Думе открылась выставка, посвященная 70-летию со дня рождения Селезнева

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Выставка, посвященная 70-летию со дня рождения бывшего спикера нижней палаты парламента Геннадия Селезнева, открылась в среду в стенах Госдумы.

Селезнев скончался 19 июля 2015 года в Москве на 68-м году жизни. Он был председателем Госдумы второго и третьего созывов (1996-2003), депутатом нижней палаты парламента первых четырех созывов. В 1980–1988 годах работал главным редактором "Комсомольской правды", также руководил работой изданий "Смена", "Учительская газета", "Правда".

"У нас сегодня день памяти, в этой связи я хотел бы выразить самые тёплые слова семье о человеке, которого мы не просто знали, но и уважали, поддерживали, вместе с которым работали… В этот день мы ещё раз хотим вспомнить о нашем председателе Госдумы. Он возглавлял её во втором и третьем созывах, в не самые простые времена", — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открытая выставку.

Володин отметил, что, смотря на фотографии выставки, можно проследить как этапы жизни Селезнева, так и этапы развития политической системы страны.

"Сегодня мы отдаём ему дань как человеку, который заложил много полезного, прогрессивного в работу Госдумы, то, что мы сейчас используем в работе. Хотелось бы, чтобы мы отмечали этот день ежегодно, и это будет не только хорошей традицией. Нужно исходить из того, что человек жив, пока живёт о нем память, поэтому пусть эта память будет жить вечно", — заключил спикер Госдумы.