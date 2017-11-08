В московских парках зимой будут работать 45 катков

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сорок пять катков на территории парков будут работать в зимний сезон в столице, сообщил руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

"Всего на территории наших парков будет работать 45 катков, общей площадью 121 тысяч квадратных метров, из них 22 катка с натуральным льдом и 23 катка со льдом искусственным… 16 будут бесплатными", — сказал Кибовский, добавив, что стоимость входа на платный каток составит 150-300 рублей.

Он также сообщил, что всего в столичных парках будут функционировать113 пунктов проката зимнего инвентаря, 54 снежно-ледяные горки, 117 километров лыжных трасс. В 12 парках предусмотрены спортивные активности для людей с ограниченными физическими возможностями.

Кроме этого, в десяти парках будут работать школы конькобежного спорта, в 13 — лыжные секции; тренировки по хоккею будут организованы в 12 парках, а скандинавской ходьбой, которая, по словам Кибовского, становится все более популярной среди москвичей, можно будет заняться в 16 парках.

Москвичей и гостей столицы также будут ждать ледовые и световые шоу, хоккейные матчи и турниры и другие массовые развлекательные мероприятия.