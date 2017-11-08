Зимний сезон в парках Москвы откроется 11 ноября

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Открытие зимнего сезона в парках Москвы состоится 11 ноября, посетителей в этом сезоне ждет более 3 тысяч различных мероприятий, сообщил в среду журналистам руководитель департамента культуры города Александр Кибовский.

"У нас всего в этом сезоне предполагается проведение 3,2 тысячи мероприятий, открытие зимнего сезона у нас планируется 11 ноября", — сказал Кибовский.

По его словам, число мероприятий в 2017-2018 году по сравнению с прошлым сезоном выросло на 25% (с 2540 до 3200).

Ключевыми событиями, добавил Кибовский, традиционно станут "большие праздники": открытие сезона, Новый год, Рождество, Масленица. По прогнозам московских властей, в праздничных мероприятиях этого сезона примут участие порядка 5 миллионов человек.

"Парковый сезон подготовлен… Каждый парк подготовил большую творческую, культурную, спортивную, детскую программу, которая никого не может оставить равнодушным", — добавил глава департамента.