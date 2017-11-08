МВД планирует фотографировать всех гостей из безвизовых стран

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. МВД РФ разрабатывает законопроект, предполагающий обязательное дактилоскопирование и фотографирование иностранцев, прибывших в страну в безвизовом порядке, заявил в рамках "правительственного часа" министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

"Законопроект касается иностранцев, прибывших в Россию в безвизовом порядке, и по истечению 30-дневного срока пребывания в нашей стране они обязаны уведомить территориальный орган МВД о фактическом месте своего пребывания. При подаче такого рода уведомления они подлежат обязательной дате регистрации (дактилоскопированию) и фотографированию", — сказал Колокольцев.

Он добавил, что проект закона сейчас проходит процедуру внутриведомственного согласования.