РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Татарстане предложили компромиссный вариант обучения языкам в школах

14:1808.11.2017
(обновлено: 14:25 08.11.2017)
02092
© Fotolia / Sunny studioШкольница. Архивное фотоШкольница. Архивное фото
© Fotolia / Sunny studio

КАЗАНЬ, 8 ноя — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан разработал компромиссный вариант учебного плана: татарский язык предлагается оставить обязательным в начальной и общей школе в объеме двух часов, школьники смогут также выбрать дополнительно родной язык – русский, татарский, марийский, а в старших классах изучение татарского может стать добровольным, сообщили на заседании регионального парламента глава региона Рустам Минниханов и татарстанский министр образования и науки Энгель Фаттахов, передаёт корреспондент РИА Новости.

Вопрос о преподавании и изучении государственных языков Татарстана и родных языков народов, проживающих в республике, был внесён депутатами в повестку дня заседания парламента дополнительно 26 октября из-за большого общественного резонанса. Было решено рассмотреть вопрос на отдельном заседании, поскольку в адрес исполнительной власти республики и прокуратуры Татарстана прозвучало немало вопросов. Больше всего парламентариев беспокоило, что сложившаяся ситуация раскалывает общество по языковому и национальному признаку. Кроме того, в школах одновременно с прокурорскими проверками начали менять учебные планы и корректировать образовательный процесс. Возник вопрос и с сокращением учителей татарского языка и литературы.

"Мы подготовили вариант, который учитывает все нормы федерального законодательства и законы республики. Он согласован предварительно со специалистами министерства образования Российской Федерации. Этот документ внесён. Неоднократно мы эту тему обсуждали, вчера наш министр встретился с Ольгой Юрьевной (Васильевой – министром образования РФ), подтверждение есть", — сказал в ходе заседания парламента президент Татарстана Рустам Минниханов.

Глава республики заверил, что ни один преподаватель не будет уволен. "Мы предпримем все необходимые меры для достаточного количества преподавателей русского языка, для этого у нас резервы есть. И в то же время ни один учитель татарского языка в период учебного года не будет уволен, мы отработаем — уже есть дорожная карта — персонально по каждой школе. Люди должны быть спокойны. Никаких противозаконных шагов с нашей стороны не будет", — уточнил президент Татарстана.

Открытие женской гимназии в Московском районе Казани. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
В Кремле изучение татарского языка считают компетенцией властей Татарстана
Минниханов сообщил, что продолжается работа над новым федеральным стандартом, в который будет внесён государственный язык республики, он будет преподаваться два часа в неделю. "И эту работу мы доведём. Понимание есть. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы эту тему должны "разрулить", — подчеркнул он.

Министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов пояснил, что федеральными государственными образовательными стандартами и программами не до конца определены механизмы изучения татарского языка как государственного языка Татарстана, в вариантах учебных планов нет предмета "государственный язык республик РФ", есть только "Родной язык", и государственные языки регионов изучались до сих пор в рамках этого предмета.

По информации Фаттахова, предложено разработать варианты учебных планов для начального и основного общего образования, в которых в обязательной части учебного плана в рамках предметной области "Родной язык и родная литература" будет возможность выбирать изучение родного языка – русского, татарского, удмуртского, марийского и других в объеме двух – трех часов.

"В то же время будет изучаться государственный татарский язык в объеме 2 часов всеми обучающимися, в старшей школе – 10-11 классах — изучение татарского языка как государственного языка Республики Татарстан предлагается организовать на добровольной основе", — пояснил он. В сложившейся ситуации такой подход, по мнению министра, мог бы стать компромиссным решением.

Казань. Архивное фото
© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в фотобанк
Суд отказал жительнице Казани в компенсации за изучение татарского языка
Родители школьников в Татарстане в последние месяцы стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательных уроков татарского языка для их детей или требуя сократить число часов на этот предмет, в соцсетях появились призывы к отказу от изучения татарского языка. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.

Министерство образования и науки Татарстана, давая в сентябре разъяснения по вопросу обучения татарскому языку в школах, отмечало, что Конституция РФ признает за регионами право устанавливать государственные языки региона РФ, а Конституцией Татарстана в качестве государственных языков республики установлены русский и татарский языки. Соответственно, татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях Татарстана. По информации министерства, принимаются меры по совершенствованию методик и технологий обучения татарскому языку. Министерство сообщало, что "принято решение о доведении с 1 января 2018 года объемов изучения русского языка до объемов, рекомендуемых министерством образования и науки РФ".

Другие новости региона читайте здесь >>

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена