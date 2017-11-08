В Татарстане предложили компромиссный вариант обучения языкам в школах

КАЗАНЬ, 8 ноя — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан разработал компромиссный вариант учебного плана: татарский язык предлагается оставить обязательным в начальной и общей школе в объеме двух часов, школьники смогут также выбрать дополнительно родной язык – русский, татарский, марийский, а в старших классах изучение татарского может стать добровольным, сообщили на заседании регионального парламента глава региона Рустам Минниханов и татарстанский министр образования и науки Энгель Фаттахов, передаёт корреспондент РИА Новости.

Вопрос о преподавании и изучении государственных языков Татарстана и родных языков народов, проживающих в республике, был внесён депутатами в повестку дня заседания парламента дополнительно 26 октября из-за большого общественного резонанса. Было решено рассмотреть вопрос на отдельном заседании, поскольку в адрес исполнительной власти республики и прокуратуры Татарстана прозвучало немало вопросов. Больше всего парламентариев беспокоило, что сложившаяся ситуация раскалывает общество по языковому и национальному признаку. Кроме того, в школах одновременно с прокурорскими проверками начали менять учебные планы и корректировать образовательный процесс. Возник вопрос и с сокращением учителей татарского языка и литературы.

"Мы подготовили вариант, который учитывает все нормы федерального законодательства и законы республики. Он согласован предварительно со специалистами министерства образования Российской Федерации. Этот документ внесён. Неоднократно мы эту тему обсуждали, вчера наш министр встретился с Ольгой Юрьевной (Васильевой – министром образования РФ), подтверждение есть", — сказал в ходе заседания парламента президент Татарстана Рустам Минниханов.

Глава республики заверил, что ни один преподаватель не будет уволен. "Мы предпримем все необходимые меры для достаточного количества преподавателей русского языка, для этого у нас резервы есть. И в то же время ни один учитель татарского языка в период учебного года не будет уволен, мы отработаем — уже есть дорожная карта — персонально по каждой школе. Люди должны быть спокойны. Никаких противозаконных шагов с нашей стороны не будет", — уточнил президент Татарстана.

Минниханов сообщил, что продолжается работа над новым федеральным стандартом, в который будет внесён государственный язык республики, он будет преподаваться два часа в неделю. "И эту работу мы доведём. Понимание есть. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы эту тему должны "разрулить", — подчеркнул он.

Министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов пояснил, что федеральными государственными образовательными стандартами и программами не до конца определены механизмы изучения татарского языка как государственного языка Татарстана, в вариантах учебных планов нет предмета "государственный язык республик РФ", есть только "Родной язык", и государственные языки регионов изучались до сих пор в рамках этого предмета.

По информации Фаттахова, предложено разработать варианты учебных планов для начального и основного общего образования, в которых в обязательной части учебного плана в рамках предметной области "Родной язык и родная литература" будет возможность выбирать изучение родного языка – русского, татарского, удмуртского, марийского и других в объеме двух – трех часов.

"В то же время будет изучаться государственный татарский язык в объеме 2 часов всеми обучающимися, в старшей школе – 10-11 классах — изучение татарского языка как государственного языка Республики Татарстан предлагается организовать на добровольной основе", — пояснил он. В сложившейся ситуации такой подход, по мнению министра, мог бы стать компромиссным решением.

Родители школьников в Татарстане в последние месяцы стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательных уроков татарского языка для их детей или требуя сократить число часов на этот предмет, в соцсетях появились призывы к отказу от изучения татарского языка. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.

Министерство образования и науки Татарстана, давая в сентябре разъяснения по вопросу обучения татарскому языку в школах, отмечало, что Конституция РФ признает за регионами право устанавливать государственные языки региона РФ, а Конституцией Татарстана в качестве государственных языков республики установлены русский и татарский языки. Соответственно, татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях Татарстана. По информации министерства, принимаются меры по совершенствованию методик и технологий обучения татарскому языку. Министерство сообщало, что "принято решение о доведении с 1 января 2018 года объемов изучения русского языка до объемов, рекомендуемых министерством образования и науки РФ".

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