В ЕР предложили ввести дактилоскопию для всех въезжающих в РФ иностранцев

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В "Единой России" предлагают ввести дактилоскопию для всех иностранных граждан, въезжающих в РФ, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия").

"Мы хотим сделать предложение, что ко второму чтению рассмотреть или обсудить возможность введения дактилоскопической регистрации по отношению всех или почти всех иностранных граждан, которые въезжают на территорию российской Федерации", — заявил Вяткин в ходе пленарного заседания в среду.

Со слов депутата, "это позволит не допустить повторный въезд на территорию нашей страны тех лиц, которые незаконного поменяли документы" и которым, соответственно, въезд запрещён.

Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о совершенствовании государственной дактилоскопической регистрации. Законопроектом предлагается уточнить категории лиц, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации, а также порядок получения, хранения и уничтожения такой информации.