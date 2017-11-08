Фонд социального страхования запустит мобильное приложение

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Фонд социального страхования РФ (ФСС) запустит в 2018 году мобильное приложение "Социальный навигатор", с помощью которого россияне смогут подавать заявки на различные пособия онлайн и иметь доступ к информационным материалам о всех социальных услугах, рассказал РИА Новости замглавы департамента информационных технологий и защиты информации ФСС Дмитрий Селиванов.
По его словам, сейчас в России существует более 15 тысяч вариантов социальных мер, поэтому простому гражданину ориентироваться в этом очень сложно. Новое приложение будет предоставлять всю необходимую информацию в соответствии с профилем пользователя.
Кроме того, на сегодняшний день, чтобы оформить социальную услугу, россияне должны обращаться в отделение ФСС или региональное ведомство по соцзащите. Теперь значительную часть процедуры оформления можно будет совершить онлайн, рассказал Селиванов.
Приложение
"На сегодняшний момент в рамках действующего законодательства все равно требуется физическое присутствие для получения. Но мы все равно движемся к полностью цифровому сервису", — отметил замглавы департамента информационных технологий.
Как рассказал Селиванов, сейчас уже разработан концепт приложения и существует действующий прототип. В 2018 году фонд планирует внедрять "Социальный навигатор" уже массово. Бета-версия приложения будет доступна во всех популярных мобильных магазинах.
Финансирование
"Это все базируется на наших текущих централизованных системах, это просто некий пользовательский мобильный интерфейс для доступа к социальным услугам и, в том числе, к партнерским социальным сервисам", — пояснил Селиванов.
По его словам, доработки всех социальных сервисов будут делаться в рамках государственно-частного партнерства, дорабатывать их будет сам бизнес. Поэтому, отметил Селиванов, здесь затраты будут как со стороны государства в части поддержания баз данных, так и со стороны бизнеса в части развития социальных сервисов.