В России хотят создать федеральный Совет отцов

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Федеральный совет отцов может быть создан при уполномоченном по правам ребенка в РФ, он должен объединить активных мужчин, которые на общественных началах займутся вопросами защиты семейных ценностей и укреплением престижа отцовства, сообщает аппарат детского омбудсмена в среду.

Как указывается в сообщении, аналогичные советы созданы сегодня во многих субъектах РФ.

"Инициатива по созданию федерального Совета отцов поддержана (детским омбудсменом) Анной Кузнецовой и будет реализована на площадке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка", — заявил председатель Общественного совета при детском омбудсмене Андрей Коченов на VI региональном форуме "Моя семья – моя Россия" в Туле, его слова приводит пресс-служба Кузнецовой.

Среди задач организации – укрепление престижа отцовства, формирование у молодежи ответственного отношения к семье и детям, а также укрепление институтов традиционной семьи.