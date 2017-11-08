Первый канал будет транслировать "Евровидение-2018"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Первый канал будет транслировать песенный конкурс "Евровидение-2018", который пройдет в мае в Лиссабоне.

"В пресс-релизе, выпущенном португальской стороной, зафиксировано, что показывать "Евровидение-2018" в России будет Первый канал", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Ранее стало известно, что в список участников конкурса вошли представители 42 стран, в том числе России.

"Евровидение-2017" прошло в мае в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.