Завершился прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры России"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Завершился прием заявок на участие во всероссийском конкурсе "Лидеры России". Всего было зарегистрировано 199 тысяч заявок.

"Это больше, чем мы предполагали изначально. Однако то, что наши ожидания будут превышены, мы поняли практически с первых часов регистрации. Отрадно, что у нас в стране столько активных, мотивированных людей", — заявил руководитель конкурса, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров.

Больше всего заявок, 35,8% от общего объема, пришло из Центрального федерального округа — 71 418, из них 73% — из Москвы и Московской области.

На втором месте оказался Приволжский федеральный округ — 31 871 заявка.

Третью строчку занял Северо-Западный федеральный округ — 23 808 заявок.

Далее по убыванию идут Южный, Уральский, Дальневосточный федеральные округа, Республика Саха (Якутия), а также Северо-Кавказский федеральный округ.

Почти 20% подавших заявку — люди моложе 30 лет. Треть заявленных — в возрасте 31-35 лет. 38% — от 36 до 45 лет и 7,5% — от 46 до 50 лет.

По управленческому опыту большинство находится в диапазоне от 6 до 10 лет (35%).

Распределение между мужчинами и женщинами — 3/4 и 1/4 соответственно.

"Лидеры России" — масштабный кадровый конкурс. Цель проекта — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, которые уже обладают управленческими компетенциями.

300 финалистов получат по 1 миллиону рублей на персонально выбранную программу обучения. Из числа победителей будут отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС. Они также получат персональных наставников — лучших управленцев страны.