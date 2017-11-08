В Кузбассе восстановили электроснабжение, нарушенное из-за аварии на ГРЭС

КЕМЕРОВО, 8 ноя — РИА Новости. Энергетики в Кемеровской области оперативно восстановили нарушенное из-за технологического сбоя на Южно-Кузбасской ГРЭС (ЮК ГРЭС, входит в "Мечел-Энерго") электроснабжение, на станции ведутся ремонтные работы, сообщили РИА Новости в департаменте электроэнергетики региональной администрации.

Ситуация на ЮК ГРЭС находится на контроле областного штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей под председательством замгубернатора по ЖКХ и дорогам Дмитрия Кудряшова. Сразу после технологического нарушения на станции прошло заседание штаба в режиме видеоселектора с участием представителей электросетевых компаний "Кузбассэнерго — РЭС" и "КЭНК".

"В течение получаса все потребители были запитаны по резерву от ЮК ГРЭС. Жители Осинников и Калтана получают услуги электро-, тепло- и водоснабжение в полном объеме. На работе промпредприятий ситуация не сказалась. Штаб продолжает работу. На станции ведутся ремонтные работы", — сказал собеседник агентства.

Минэнерго ранее сообщало, что в 00.37 мск на Южно-Кузбасской ГРЭС действием защит отключилась вторая секция 110 кВ. При этом отключились турбогенераторы ТГ-1, ТГ-3 и ТГ-5. Станция снизила рабочую мощность на 219 МВт. В 01.06 из-за снижения параметров перегретого пара отключен турбогенератор ТГ-8. Обесточен трансформатор Т-2 на ПС 110 кВ "Малиновская". По данным ведомства, без электроснабжения осталась часть предприятий местной промышленности и шахта "Алардинская".