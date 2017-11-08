Московский парк "Россия - моя история" можно будет посетить по проездному

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Поступили в продажу билеты "Единый" с дизайном, посвященным экспозиции "Россия, устремленная в будущее", по которым можно бесплатно посетить парк "Россия — моя история", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Всего будет продано 600 тысяч тематических билетов, на лицевой стороне которых напечатано название выставки, а также указаны место проведения и время работы. На оборотной стороне — информация о том, что в ноябре предъявитель билета сможет посетить парк бесплатно.
Мультимедийная выставка "Россия, устремленная в будущее" проходит в ЦВЗ "Манеж" с 4 по 22 ноября. Экспозиция призвана продемонстрировать интеллектуальный, экономический и научный потенциал России, а также рассказать, какой страна была с 2000 года и что ее ждет в ближайшие десятилетия.
Московский метрополитен уже выпускал тематические билеты "Единый", тогда они были посвящены 870-летию города и 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли.