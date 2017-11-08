В России вступили в силу новые правила движения на круговых перекрестках‍

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В России с 8 ноября изменились правила проезда перекрестков с круговым движением.

В правилах дорожного движения (ПДД) появился пункт 13.11(1), в соответствии с которым водители будут обязаны пропускать транспортные средства, движущиеся по перекрестку, на котором стоит знак 4.3.

На сайте Правительства отмечается, что новые правила направлены на улучшение ситуации на дорогах, в частности, сделает дорожное движение более безопасным.

Экспертное мнение



Эксперт выразили мнение по поводу новых правил, заявив, что нововведения помогут российским водителям приспособиться к европейским стандартам, поскольку в Европе такие правила действуют уже довольно долгое время. Об этом рассказал вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов.

"Данное изменение обсуждалось уже давно. До последнего момента действовала своеобразная полумера — в зависимости от знака на перекрёстке с круговым движением действовало то или иное правило. Теперь наконец-то в этом вопросе поставлена точка. И, по моему мнению, в правильном направлении", — поделился Холодов.

Также автоэксперт призвал к скорейшей уборке устаревших знаков, которые указывают на другой приоритет, "во избежание путаниц".

Новый регламент



Ранее, 20 октября, в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД, который будет регулировать работу сотрудников Госавтоинспекции.

Документ вводит новые правила, согласно которым правоохранительные органы не будут отбирать права на месте нарушения. Однако регламент обязывает провинившихся водителей сдавать водительские документы лично в течение трех дней после инцидента. Кроме того, если при проверке водителя на наличие алкоголя в крови выяснится, что он трезв, автоинспекторы должны будут отвезти водителя из лаборатории обратно к его машине.

Также регламент позволяет осуществлять фото- и видеосъемку полицейских, если это не противоречит другим законодательным актам.

Документ устанавливает правила, согласно которым патрульная машина должна быть хорошо видна участникам дорожного движения, чтобы не устраивались "засады".

Помимо этого, регламент требует от полицейских соблюдать вежливое поведение в общении с водителями и воздерживаться от дискриминационных высказываний.

Новые правила получения прав



С 14 октября в России вступили измененные правила проведения экзаменов и выдачи водительских прав.

В Госавтоинспекции сообщили, что всем желающим сдавать экзамены в ГИБДД придется заверить свое свидетельство о результатах медосмотров и о прохождении обучения в автошколе. Особенно эта мера касается тех, кто получал эти документы в других регионах.

Новые правила коснулись и практической части экзамена. Теперь при сдаче упражнений на категорию А падение с мотоцикла приведет к оценке "не сдал", кроме того, добавлено новшество "скоростное маневрирование".

Сообщалось также и об усложнениях для потенциальных будущих водителей. Экзамен будет считаться несданным, если при движении задним ходом ученик не сможет сдать упражнение с первого раза и попытается повторно включить заднюю передачу, то экзамен будет провален. Ранее число допустимых попыток переключения передачи не было установлено регламентом.

Новые правила затронут и проведение экзамена на площадке в зимних условиях. Если снег будет постоянно покрывать границы испытательных упражнений, то их обозначат дополнительными стойками и конусами, а территорию площадки обработают специальным средствами.