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Общество

В России вступили в силу новые правила движения на круговых перекрестках‍

07:5908.11.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАвтомобили на перекрестке с круговым движением. Архивное фотоАвтомобили на перекрестке с круговым движением. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В России с 8 ноября изменились правила проезда перекрестков с круговым движением.

Эстакада. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Приоритет круга": автоэксперты поддержали изменения в ПДД

В правилах дорожного движения (ПДД) появился пункт 13.11(1), в соответствии с которым водители будут обязаны пропускать транспортные средства, движущиеся по перекрестку, на котором стоит знак 4.3.

На сайте Правительства отмечается, что новые правила направлены на улучшение ситуации на дорогах, в частности, сделает дорожное движение более безопасным.

Экспертное мнение

Эксперт выразили мнение по поводу новых правил, заявив, что нововведения помогут российским водителям приспособиться к европейским стандартам, поскольку в Европе такие правила действуют уже довольно долгое время. Об этом рассказал вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов.

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    Изменения нужны, но не стоит зацикливаться на "европеизации"

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    С самими правилами нет проблем, есть трудности с их соблюдением
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"Данное изменение обсуждалось уже давно. До последнего момента действовала своеобразная полумера — в зависимости от знака на перекрёстке с круговым движением действовало то или иное правило. Теперь наконец-то в этом вопросе поставлена точка. И, по моему мнению, в правильном направлении", — поделился Холодов.

Также автоэксперт призвал к скорейшей уборке устаревших знаков, которые указывают на другой приоритет, "во избежание путаниц".

Новый регламент

Ранее, 20 октября, в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД, который будет регулировать работу сотрудников Госавтоинспекции.

Автомобили полиции на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Документ вводит новые правила, согласно которым правоохранительные органы не будут отбирать права на месте нарушения. Однако регламент обязывает провинившихся водителей сдавать водительские документы лично в течение трех дней после инцидента. Кроме того, если при проверке водителя на наличие алкоголя в крови выяснится, что он трезв, автоинспекторы должны будут отвезти водителя из лаборатории обратно к его машине.

Также регламент позволяет осуществлять фото- и видеосъемку полицейских, если это не противоречит другим законодательным актам.

Экзамен на водительские права. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Документ устанавливает правила, согласно которым патрульная машина должна быть хорошо видна участникам дорожного движения, чтобы не устраивались "засады".

Помимо этого, регламент требует от полицейских соблюдать вежливое поведение в общении с водителями и воздерживаться от дискриминационных высказываний.

Новые правила получения прав

С 14 октября в России вступили измененные правила проведения экзаменов и выдачи водительских прав.

Дорожно-транспортное происшествие. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В Госавтоинспекции сообщили, что всем желающим сдавать экзамены в ГИБДД придется заверить свое свидетельство о результатах медосмотров и о прохождении обучения в автошколе. Особенно эта мера касается тех, кто получал эти документы в других регионах.

Новые правила коснулись и практической части экзамена. Теперь при сдаче упражнений на категорию А падение с мотоцикла приведет к оценке "не сдал", кроме того, добавлено новшество "скоростное маневрирование".

Фиксация ДТП на смартфон. Архивное фото
© Fotolia / Phanuwatnandee
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Сообщалось также и об усложнениях для потенциальных будущих водителей. Экзамен будет считаться несданным, если при движении задним ходом ученик не сможет сдать упражнение с первого раза и попытается повторно включить заднюю передачу, то экзамен будет провален. Ранее число допустимых попыток переключения передачи не было установлено регламентом.
Новые правила затронут и проведение экзамена на площадке в зимних условиях. Если снег будет постоянно покрывать границы испытательных упражнений, то их обозначат дополнительными стойками и конусами, а территорию площадки обработают специальным средствами.

Изменения в правилах дорожного движения
Главные изменения в правилах дорожного движения
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