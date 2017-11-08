В Приморье не смогли прочесть послание потомкам из 1967 года

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Послание потомкам, замурованное 50 лет назад в приморском поселке Кавалерово, истлело, и его не смогли прочитать; бумагу в новой "капсуле времени", возможно, заламинируют, сообщил РИА Новости представитель администрации Кавалеровского района.

"Накануне на центральной площади Кавалерово у памятника Ленину состоялась церемония вскрытия капсулы, которую в 1967 году заложили в основание постамента. На памятной табличке указано "Комсомольцам и молодежи 2017 года. Вскрыть в день столетия Октябрьской революции". Что мы и сделали – вскрыв за табличкой цементную кладку, извлекли стальную коробку с заваренной крышкой с надписью "Комсомольцам 2017 года", — сказал собеседник агентства.

На церемонию извлечения капсулы, по словам представителя администрации, собралось около 3 тысяч человек – в основном молодежь и школьники. Также присутствовали свидетели закладки капсулы, тогда еще школьники, и один из непосредственных ее участников – Валерий Девяткин. Несмотря на преклонный возраст, он принял участие в митинге.

"Само послание не сохранилось, так как оно было на бумаге, которая истлела. Прочитать послание нам не удалось, но по итогам мероприятия мы готовим положение о лучшем послании молодежи, которое будет заложено в капсулу на 50 лет в День молодежи – 27 июня – в 2018 году", — добавил представитель районной администрации.

Он отметил, что сейчас технологии позволяют сохранить текст послания – он будет напечатан на бумаге и, возможно, заламинирован или сохранен другим способом. Капсулу заложат в то же место – в основание памятника.