В Приморье предложили запустить маршрут между Владивостоком и Шанхаем

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Власти Приморья предложили генеральному консулу Китайской Народной Республики во Владивостоке Янь Вэньбиню открыть круизную линию между Владивостоком и Шанхаем, сообщает пресс-служба администрации края.

"Глава Приморья также предложил дипломату открыть круизную линию между Владивостоком и Шанхаем. Маршрут может проходить через Далянь, Шанхай, Владивосток, Корсаков – это позволит перевозить большую массу людей", — говорится в сообщении.

Янь Вэньбинь отметил, что нужно использовать весь инвестиционный потенциал, в том числе и в строительстве гостиницы Hyatt. Дипломат добавил, что Китай также со своей стороны работает над концепцией развития острова Русский, и несколько китайских компаний уже вступили в переговоры с правительством РФ.

Ранее сообщалось, что Владивостокский морской терминал совместно с южнокорейскими партнерами разрабатывает проект нового круизного маршрута с заходом в порт Сокчо. Владивосток станет одной из отправных точек маршрута, как и Сокчо. Это значит, что здесь пассажиры смогут проходить таможенные процедуры и садиться на судно. В конце ноября планируется запустить новую регулярную круизную линию.