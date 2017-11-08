МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В России с 8 ноября вступили в силу новые правила движения транспортного средства на круговых перекрестках, сообщает "Газета.ру".
Как говорилось в сообщении Правительства, новое правило нацелено на повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрёстках. Кроме того, как уточняется в документе, изменения приведут к увеличению пропускной способности улично-дорожной сети.
Ранее в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД, который регулирует работу сотрудников Госавтоинспекции.