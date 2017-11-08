СМИ: Сердюков предложил создать единого оператора санитарной авиации

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Экс-министр обороны РФ, индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков предложил создать единую межрегиональную службу санитарной авиации; ее стоимость оценивается приблизительно в 35,5 миллиарда рублей, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на копию презентации Сердюкова.

Согласно данным издания, это предложение он озвучил в конце октября на заседании комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе системы ГЛОНАСС.

"Госкорпорация предлагает использовать механизм инфраструктурной ипотеки и с его помощью планирует привлечь около 35,5 миллиарда рублей из внебюджетных источников. Эти средства будут направлены на создание в 2018–2021 годах парка воздушных судов в медицинской комплектации, а также необходимой инфраструктуры. Вернуть вложения инвесторы должны в 2021–2035 годах — за счет оплаты оказанных гражданам услуг Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС). Также для этой цели всем субъектам предлагается выделить из бюджета субсидии", — пишут "Известия".

По идее Сердюкова, медпомощь по стране станет доступнее. IT-система, объединяющая самолеты, учреждения здравоохранения и единого оператора, будет синхронизирована с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения и региональными системами "112".

"Кроме того, будет создан единый центр управления полетами. Проект предполагает, что 1785 учреждений здравоохранения будут обеспечены авиационной инфраструктурой и подключены к IT-платформе санавиации", — отмечает газета.

В Минпромторге инициативу поддержали, правительство обдумывает предложение Сердюкова. В Минздраве газете сообщили, что проводится комплексный анализ инициативы.