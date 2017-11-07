Власти Петербурга и Самарканда обсудили сотрудничество в сфере туризма

САМАРКАНД, 7 ноя — РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина и хоким Самаркандской области Турабжон Джураев обсудили во вторник вопросы сотрудничества в сфере туризма, легкой промышленности, потребительского рынка и в гуманитарной сфере, передает корреспондент РИА Новости.

"Самарканд является туристической жемчужиной Узбекистана. Важным аспектом нашего сотрудничества может стать взаимодействие в области туризма. В этой связи мы готовы оказать содействие в проведении презентации туристского потенциала Республики Узбекистан на базе государственного бюджетного учреждения "Городское туристско-информационное бюро" с целью содействия установлению прямых контактов между туристскими компаниями Санкт-Петербурга и Узбекистана", — сказала Митянина на встрече с хокимом Самаркандской области.

Она рассказала, что, в Петербурге в настоящее время активно развивается легкая промышленность. "Перспективным направлением является сотрудничество в области дизайна и индустрии моды. Город обладает серьезной образовательной базой в сфере дизайна и индустрии моды как средне-технического, так и высшего уровня. И мы будем рады участию предприятий Самаркандской области в реализации масштабного проекта "Санкт-Петербург – центр индустрии моды" в части, касающейся поставок сырья для предприятий Санкт-Петербурга", — отметила вице-губернатор.

По ее словам, власти Петербурга заинтересованы также в стабильных поставках на рынок города пищевой и экологически чистой сельскохозяйственной продукции, и товаров народного потребления из Самаркандской области.

Митянина также отметила, что необходимо уделять особое внимание проектам, направленным на гуманитарное сотрудничество. "В рамках культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга наши медицинские специалисты проведут консультации для населения Республики Узбекистан, в том числе запланированы мероприятия на базе Самаркандского областного многопрофильного медицинского центра с участием одного из наших специалистов", — сказала вице-губернатор.

По ее словам, также особый интерес вызывает сотрудничество регионов в области культуры. Речь идет о проведении молодежных и детских фестивалей, организации гуманитарных обменов, гастролей творческих коллективов.

В свою очередь, хоким Самаркандской области отметил важность связей между регионами и предложил в будущем сделать Санкт-Петербург и Самарканд городами-побратимами.