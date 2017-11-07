В Ростове-на-Дону открыли капсулу времени, заложенную 50 лет назад

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя – РИА Новости, Иван Капустин. Изготовитель капсулы времени с посланием от граждан СССР 1967 года Анатолий Долгов поучаствовал в ее открытии спустя 50 лет в Ростове-на-Дону. Торжественная церемония открытия капсулы состоялась в столетний юбилей Октябрьской революции на Театральной площади (главная площадь города) близ театра имени Горького.

Жители ряда российских регионов во вторник вскрыли капсулы с посланиями потомкам, заложенные к годовщине Октябрьской революции во второй половине прошлого столетия. В частности, послания прочитали в Пензе, Красноярске, Иркутске, Курске, Крыму, Ставропольском крае, Ивановской области.

"Я очень сильно волнуюсь, никогда не мог представить, что я в 2017 году этого столетия возьму в руки то изделие, капсулу, которую я изготавливал своими руками в 1967 году", — рассказал со сцены Долгов.

Послание от ростовчан из 1967 года сохранилось до наших дней в хорошем состоянии, оно было написано на двух страницах.

"Вы, встречающие столетие Великого Октября, знайте, что мы вместе с вами, вашими глазами смотрим на Ростов XXI века. Люди 2017 года, помните нас, ветеранов Октябрьской революции, Гражданской войны, участников первых пятилеток, Великой Отечественной войны, строителей социализма и коммунизма в Союзе Советских Социалистических республик", — говорится в тексте послания.

По информации ГУМВД по Ростовской области, в регионе в годовщину Октябрьской революции прошло более 50 праздничных мероприятий: митинги, шествия, демонстрации, автопробеги и концерты. В них приняли участие более 3,5 тысяч жителей.

"В общей сложности в обеспечении правопорядка и общественной безопасности задействовано около тысячи полицейских. Нарушений общественного порядка на праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию революции 1917 года в России, допущено не было", — подчеркнули в полиции.