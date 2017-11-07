В Госдуме предложили писать "мама" и "папа" с большой буквы

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Сысоев предложил вернуть в школьную программу нормы дореволюционного языкового этикета, сообщает RT.

По мнению парламентария, в дореформенном языке был особо уважительный "порядок обращений", который мог бы повысить моральный облик современного общества.

"Речевой этикет до революции отличался строгими правилами и имел собственную грамматику. Например, "мама" и "папа" писали с большой буквы", — отметил политик.

Сысоев уже подготовил запрос на имя вице-премьера Ольги Голодец, которая ранее предложила пересмотреть подходы к изучению русского языка.