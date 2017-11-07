Верим в будущее: в России вскрыли капсулы с посланиями к столетию революции

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Жители российских регионов в день годовщины Октябрьской революции 1917 года извлекли капсулы с посланиями потомкам, заложенные во второй половине прошлого столетия. В письмах среди прочего содержатся наказы будущим поколениям беречь страну, гордиться подвигами предков и воплотить в жизнь мечты молодежи XX века.

Обрели бессмертие

Сразу две капсулы времени с посланиями потомкам во вторник извлекли из бетонной стелы у монумента "Росток" в Пензе. Первую капсулу с письмами потомкам и указанием вскрыть ее спустя 50 лет представители трех поколений жителей Пензы заложили 6 ноября 1967 года. Еще одна была заложена туда же, в бетонную стелу у монумента "Росток" в 1977 году. Текст этих посланий держался в тайне.

"Здравствуйте, наши дорогие потомки! Мы протягиваем вам руку духовного единения и родства. В ваших делах мы обрели бессмертие. Мы живем в биении вашего сердца, в улыбках ваших детей, в ваших мечтах и помыслах… Мы спокойны за свой завтрашний день, верим в будущее, верим в вас", — говорится в одном из писем.

Как рассказали РИА Новости в администрации Пензы, аудиозапись послания потомкам 1967 года хранилась в капсуле в форме матрешки, однако в ней пленка не подлежала восстановлению, поэтому запись реконструировали по найденному там же тексту послания. Оно было записано на прорезиненной бумаге и хорошо сохранилось. Со вскрытием капсулы закладки 1977 года проблем не возникло. Она была запаяна в вакуумную стеклянную трубку. Документ не намок и хорошо сохранился.

После торжественного оглашения посланий из прошлого исторические свидетельства передали на вечное хранение в Пензенский государственный краеведческий музей.

Чтобы все было хорошо

Еще две капсулы времени с посланиями потомкам извлекли в Красноярске. Одна из них была вскрыта в Красноярском технологическом техникуме пищевой промышленности. Ее заложили учащиеся этого учебного заведения в ноябре 1967 года. В послании описывается время, свершения советского народа и пожелания молодежи.

Другая капсула времени более 40 лет назад была заложена в стену здания, где сейчас размещается администрация Центрального района города. Под текстом подписались около 150 человек. В послании на двух страницах подписавшиеся желают, чтобы все было хорошо.

В рамках проекта "Мост поколений" молодые люди заложили новую капсулу — для молодежи 2038 года, когда Центральный район Красноярска будет праздновать столетний юбилей.

Долг и ответственность

Капсулу времени, заложенную комсомольцами пассажирского вагонного депо в 1967 году, вскрыли в Иркутске работники Восточно-Сибирской железной дороги. На мероприятие были приглашены ветераны-железнодорожники, которые 50 лет назад присутствовали при закладке послания.

Девушки и юноши 1960-х годов рассказали в своем послании о том, как "самоотверженным трудом они повседневно умножают могущество государства", а также о своем понимании долга и ответственности перед грядущими поколениями.

Продолжая традицию, работники депо заложили новую капсулу времени на следующие 50 лет.

Беречь традиции

Капсулу времени, предназначенную потомкам от учащихся и преподавателей Вилинской школы № 1 Бахчисарайского района Крыма, торжественно вскрыли через 48 лет после ее закладки. Послание было сложено в стеклянную литровую банку, замурованную в стену школьного холла.

На торжественной церемонии собрались сотни жителей села, представители крымского правительства и Бахчисарайского района. Право достать капсулу предоставили депутату Госдумы РФ Анатолию Аксакову, который учился в третьем классе Вилинской школы, когда происходила закладка послания, и старшей пионервожатой Светлане Леонтьевой, которая участвовала в создании капсулы времени.

"Сейчас в нашей школе учится 1018 человек, из них 160 комсомольцев и 460 пионеров. Отличников 54, а на "четыре" и "пять" учится 288 человек. Свою любовь к Родине мы выражаем в труде и учебе", — говорится в послании.

Ученики 1969 года сообщили себе, повзрослевшим почти на полвека, сколько посадили деревьев на субботниках, как чтят память партизан Крыма и как открыли музей имени Ленина в школе.

"Мы выражаем надежду, что вы, поколение 2017 года, воплотите наши мечты в жизнь о самом справедливом коммунистическом обществе. Берегите традиции, завоеванные нашими отцам и дедами", — сказано в послании.

Аксаков рассказал РИА Новости, что труженики села не случайно законсервировали послание, которое отлично сохранилось, – совхоз был одним из богатейших в регионе, где выращивали и консервировали овощи и фрукты.

Хранить и преумножать

Участники церемонии решили продолжить традицию и заложить новую капсулу для потомков 2067 года со своими пожеланиями, среди которых основными являлись пожелания мира и благополучия, а также рассказ о том, какими сложными оказались годы перемен для жителей села в момент смены веков и эпох. В послании потомкам отдельно упоминается исторический референдум 16 марта 2014 года, который привел к вхождению Крыма в состав России.

Жители Курска извлекли заложенную 50 лет назад капсулу времени с обращением к землякам, которые будут жить в XXI веке. Авторы послания посвятили значительную его часть достижениям страны и Курской области со дня революции.

"От штурма Зимнего до штурма космоса, от "Авроры" до Венеры-4, от голодающей лапотно-безлошадной губернии до орденоносной области с ее бурно развивающимся промышленным и сельскохозяйственным потенциалом", — так, в частности, описаны в письме прошедшие полвека советской власти.

Испытания и победы

Авторы послания завещали потомкам хранить и преумножать их достижения. Капсулу времени торжественно передали на хранение в Краеведческий музей.

Ставропольская молодежь капсулу с посланием потомкам заложила в 1967 году рядом с памятником полководцу Великой Отечественной войны, местному уроженцу генералу армии Иосифу Апанасенко.

Обращаясь к будущим поколениям, жители Апанасенковского района из середины ХХ века рассказали об испытаниях, выпавших на долю родной страны, о ее восстановлении в послевоенные годы, о первых космических победах, о земляках — героях труда, вносящих свой вклад в благополучие Родины.

"Нас с вами объединяет многое. Мы – единомышленники в стремлении сделать мир красивее, богаче, счастливее. Вы унаследовали от нас непреходящие ценности – любовь к жизни, к людям, чувство справедливости. Мы уверены, что вы будете свято хранить эти ценности", — отмечается в послании.

Новое послание

Открытую капсулу заменили новой, которую вскроют через 50 лет – в 2067 году.

В Шуе Ивановской области капсулу времени к 100-летию Октябрьской революции заложили 9 мая 1970 года в одной из стел открытого в тот день мемориала Славы участникам гражданской и Великой Отечественной войн "Вечный огонь".

Авторы послания просили потомков беречь страну и гордиться подвигами предков.

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации города Шуи Церемония закладки капсулы времени в Шуе © Фото : предоставлено пресс-службой администрации города Шуи Церемония закладки капсулы времени в Шуе

На место изъятой во вторник капсулы времени заложена новая. Автором послания потомкам стала девятиклассница Варвара Кузьмина, победившая в открытом конкурсе "Послание потомкам". На торжественной церемонии школьница сама зачитала текст, который потомки увидят спустя 50 лет – в 2067 году.

"Сегодня мы вручаем вам нашу веру в лучшее будущее, свои надежды и стремления. Мы любим вас, еще не зная, какими вы будете, но эта вера дает нам право думать: вы будете лучше нас! Мы уверены, что вы будете верны человеческим ценностям: патриотизму, стремлению к миру, заботе о судьбе России. Живите счастливо!", — гласит послание.