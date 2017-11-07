Выдворенный с Украины журналист РИА Новости возвращается в Россию

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Журналист РИА Новости Захар Виноградов, которому ранее было отказано во въезде на Украину, сообщил, что возвращается в Россию.

"В данный момент я нахожусь в поезде Кишинев-Москва (проезжающем через территорию Украины). Пока ни документов, ни акта о выдворении у меня нет. Как мне пояснили, акт и паспорт будут переданы начальником поезда российским пограничникам. Они зафиксируют возвращение и отдадут мне документы. Российская граница будет примерно через два часа", — сказал Виноградов РИА Новости.

Ранее журналиста РИА Новости Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности". При этом никаких конкретных обвинений или доказательств в СБУ не привели. В пресс-службе МИА "Россия сегодня" (в состав которого входит РИА Новости) заявили, что этим шагом Киев в очередной раз подтвердил, что придерживается политики ограничения работы международных СМИ в стране. Глава МИД России Сергей Лавров призвал ОБСЕ и другие международные структуры отреагировать на нарушения прав журналистов на Украине.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ.

Притеснения Киева коснулись также и журналистов медиа-группы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. 6 мая 2017 года аккредитованного на проходивший в Киеве финал "Евровидения" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Фотокору выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".

В сентябре 2015 года Киев ввел персональные санкции против журналистов, в том числе — гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, руководителей представительств агентства в Турции Елены Палажченко и в Казахстане — Ольги Коваленко (с последних двух затем санкции были сняты), кроме того в список позже внесли главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян.

В феврале 2015 Верховная Рада отозвала аккредитацию всех корреспондентов РИА Новости в Киеве, затем в течение нескольких месяцев они были лишены доступа на мероприятия во все госучреждения Украины. В апреле 2014 года на Украину не впустили фотокора агентства Алексея Куденко, а также корреспондента РИА Новости Андрея Малышкина.

На Украине запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.