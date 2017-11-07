Глава "Почты России" попросил депутатов о законе для защиты почтальонов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Гендиректор "Почты России" Николай Подгузов попросил депутатов принять законодательные нормы, направленные на защиту почтальонов от нападений.
"Что касается защиты почтальонов, это довольно большая проблема. Если бы вы (депутаты — ред.) могли нам в этом помочь через внедрение нормы в законодательство, которая позволит защищать почтальона как ответственного работника, который предоставляет социальные услуги населению, нам бы это, конечно, серьезно помогло", — сказал он в Госдуме ходе парламентских слушаний, посвященных развитию "Почты".
Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров, в свою очередь, заявил, что повышению безопасности почтальонов будет способствовать развитие безналичных расчетов в стране.
"Первая проблема в том, что почтальон носит наличные деньги. Нужно избавиться от ношения наличных денег. Наверно, мы не сможем на 100% избавиться, но везде, где можно, нужно переходить и стимулировать, в том числе, возможно, и законодательно, может быть, какими-то преимущественными льготами, стимулировать переход в безналичные формы расчета. Вообще это будет полезно для нашей экономики", — сказал он.