Глава "Почты России" попросил депутатов о законе для защиты почтальонов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Гендиректор "Почты России" Николай Подгузов попросил депутатов принять законодательные нормы, направленные на защиту почтальонов от нападений.

"Что касается защиты почтальонов, это довольно большая проблема. Если бы вы (депутаты — ред.) могли нам в этом помочь через внедрение нормы в законодательство, которая позволит защищать почтальона как ответственного работника, который предоставляет социальные услуги населению, нам бы это, конечно, серьезно помогло", — сказал он в Госдуме ходе парламентских слушаний, посвященных развитию "Почты".

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров, в свою очередь, заявил, что повышению безопасности почтальонов будет способствовать развитие безналичных расчетов в стране.

"Первая проблема в том, что почтальон носит наличные деньги. Нужно избавиться от ношения наличных денег. Наверно, мы не сможем на 100% избавиться, но везде, где можно, нужно переходить и стимулировать, в том числе, возможно, и законодательно, может быть, какими-то преимущественными льготами, стимулировать переход в безналичные формы расчета. Вообще это будет полезно для нашей экономики", — сказал он.

"Есть отдельные регионы, где ежемесячно в виде наличных денежных средств суммы, исчисляемые миллиардами, — это грузовики наличных денег — возят в мешках и доставляют. Это ничего хорошего в целом для ситуации в этих регионах не означает. Появился "Почта банк", мы готовы дойти, как говорится, до самых до окраин, везде должна появиться инфраструктура для приема банковских карт, все это нужно переводить в безналичную форму", — добавил министр.