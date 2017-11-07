КПРФ и ее сторонники на митинге потребовали сделать 7 ноября госпраздником

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Участники митинга, приуроченного к столетию Октябрьской революции, приняли во вторник резолюции с требованием сделать 7 ноября государственным праздником.
Организованный КПРФ митинг проходит в центре Москвы на площади Революции, в нем принимают участие и представители левых политических партий из других стран. "Вместе с Коммунистической партией РФ мы решительно требуем возвратить дню 7 ноября статус государственного праздника Великого октября", — зачитал текст резолюции ведущий акции.
В резолюции отмечается, что "глобальный кризис капитализма подтверждает историческую правоту Великого октября и важность его наследия для современного общества".
Ранее КПРФ вносила в Госдуму законопроект, который устанавливает 7 ноября в качестве выходного дня.