КПРФ и ее сторонники на митинге потребовали сделать 7 ноября госпраздником

Участники митинга и шествия КПРФ в Москве, посвященного 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 7 ноября 2017

Участники митинга и шествия КПРФ в Москве, посвященного 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 7 ноября 2017

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Участники митинга, приуроченного к столетию Октябрьской революции, приняли во вторник резолюции с требованием сделать 7 ноября государственным праздником.

Организованный КПРФ митинг проходит в центре Москвы на площади Революции, в нем принимают участие и представители левых политических партий из других стран. "Вместе с Коммунистической партией РФ мы решительно требуем возвратить дню 7 ноября статус государственного праздника Великого октября", — зачитал текст резолюции ведущий акции.

Кроме того, в резолюции отмечается, что "Великий октябрь остановил развал российской государственности". "Октябрьская революция стала воплощением давней мечты народа об обществе социальной справедливости, где нет места угнетателям, наживающимся на эксплуатации труда простых людей. На деле была доказана возможность победы труда над капиталом", — говорится в документе.

В резолюции отмечается, что "глобальный кризис капитализма подтверждает историческую правоту Великого октября и важность его наследия для современного общества".

Ранее КПРФ вносила в Госдуму законопроект, который устанавливает 7 ноября в качестве выходного дня.