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Общество

Кондратьев: важно не повторить трагические события Октябрьской революции

17:3607.11.2017
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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фотоГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

КРАСНОДАР, 7 ноя, РИА Новости. Важно не допустить повторения трагических событий Октябрьской революции 1917 года, развитие Кубани возможно только эволюционным путем, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Во вторник, 7 ноября, отмечается 100-летие Октябрьской революции.

"Октябрьская революция, безусловно, одно из важнейших событий XX века. Это одна из трагических страниц истории. Сегодня звучат разные оценки того, что произошло сто лет назад. Но что нам важно понять — почему народ стал воевать друг с другом, брат с братом, что лежало в основе этой ненависти. В 1917 году инициаторам удалось поднять народ, заставить их отказаться от веры и истории. И мы дорого за это заплатили — десятками лет лагерей и репрессий", — рассказал РИА Новости Кондратьев.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкОтряды вооруженных матросов и солдат направляются к Зимнему дворцу. Октябрьские дни 1917 года. Петроград
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Отряды вооруженных матросов и солдат направляются к Зимнему дворцу. Октябрьские дни 1917 года. Петроград

Губернатор добавил, что для Кубани это еще и "период расказачивания", когда образ жизни самих казаков "буквально истребляли на корню".

Колонна вооруженных рабочих и служащих во время военной подготовки. Петроград, октябрь 1917 год
© РИА Новости
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"Сегодня наша задача не допустить повторения тех трагических событий, когда брат пошел против брата. И красные и белые — все жили тут.

Историю нельзя обнулить и тем более нельзя забывать, даже самые трагические ее моменты. Поэтому сейчас, когда наше общество стабильно, спокойно, Кубань — снова сытая, процветающая земля, где в согласии живут сотни национальностей, нам ни в коем случае нельзя забывать цену этому миру", — подчеркнул глава региона.

Кубани нужна эволюция, а не революция, уверен Кондратьев. "Развитие региона, его потенциала станет возможно только эволюционным путем", — подчеркнул он.

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