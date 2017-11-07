Магазины в Москве будут проверять на контрафактный алкоголь

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Продуктовые магазины в Москве в преддверии Нового года начнут проверять на наличие нелицензионного и контрафактного алкоголя, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности во вторник.

"На следующей неделе в преддверии новогодних праздников мы начинаем антиалкогольные рейды", — рассказала собеседница агентства.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году перед новогодними праздниками проводились проверки в продуктовых магазинах так называемой "шаговой доступности". Всего было проведено четыре рейда, во время которых проверили 65 объектов, было изъято почти 17,5 тысяч единиц алкогольной продукции. Рейды проводили по тем точкам, где ранее фиксировались нарушения, или по жалобам горожан.

"За последний год мы отмечаем значительное снижение недобросовестных предпринимателей, незаконно торгующих алкогольной и алкоголесодержащей продукцией" — отметили в департаменте.

Этому способствовали проверки, которые совместно проводят департамент региональной политики и департамент торговли. Также "немалую роль сыграло и значительное повышение размеров штрафов для недобросовестных продавцов".