Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на российских границах

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Санитарно-карантинный контроль на границах России усилен для недопущения завоза чумы с Мадагаскара, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Во вторник пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Чаиб заявила, что количество случаев заражения чумой на Мадагаскаре достигло почти двух тысяч человек, зафиксировано 143 смерти от заболевания, в основном от легочной чумы.

"Роспотребнадзор оперативно принял дополнительные меры по предотвращению завоза инфекции в Россию. В настоящее время усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу", — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также добавили, что ежегодно на границах с Россией проходят контроль порядка 23 миллионов человек и количество обнаружений завозов различных инфекций увеличилось почти в два с половиной раза за прошедшие пять лет.