"Берегите традиции отцов и дедов": В Крыму вскрыли капсулу времени

СЕЛО ВИЛИНО (Крым), 7 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Капсулу времени, предназначенную потомкам от учащихся и преподавателей Вилинской школы №1 Бахчисарайского района Крыма, торжественно вскрыли через 48 лет после ее закладки, послание было сложено в стеклянную литровую банку, замурованную в стену школьного холла, передает во вторник корреспондент РИА Новости.

На торжественной церемонии собрались сотни учеников, преподавателей и жителей села, представители крымского правительства и Бахчисарайского района. Право достать капсулу предоставили депутату Госдумы РФ Анатолию Аксакову, который учился в третьем классе Вилинской школы в момент, когда происходила закладка послания, и старшей пионервожатой Светлане Леонтьевой, которая участвовала в создании капсулы времени.

"Сейчас в нашей школе учится 1018 человек, из них 160 комсомольцев и 460 пионеров. Отличников 54, а на "четыре" и "пять" учится 288 человек. Свою любовь к Родине мы выражаем в труде и учебе", — говорится в послании, которое зачитал Анатолий Аксаков.

Ученики 1969 года сообщили себе, повзрослевшим почти на полвека, сколько посадили деревьев на субботниках, как чтят память партизан Крыма и как открыли музей имени Ленина в школе.

"Мы выражаем надежду, что вы, поколение 2017 года, воплотите наши мечты в жизнь о самом справедливом коммунистическом обществе. Берегите традиции, завоеванные нашими отцам и дедами", — сказано в послании.

Документ подписали директор школы Мироненко, секретарь партогранизации Тимченко, завучи школы, а также комсорг Чигидин и пионервожатая Леонтьева, которые присутствовали во вторник на церемонии.

В комментарии РИА Новости Аксаков отметил, что труженики села не случайно законсервировали послание, которое отлично сохранилось – совхоз был одним из богатейших в регионе, где выращивали и консервировали овощи и фрукты.

Участники церемонии решили продолжить традицию и заложить новую капсулу для потомков 2067 года со своими пожеланиями, среди которых основными являлись пожелания мира и благополучия, а также рассказ о том, какими сложными оказались годы перемен для жителей села в момент смены веков и эпох. В послании потомкам отдельно упоминается исторический референдум 16 марта 2014 года, который привел к вхождению Крыма в состав России.

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