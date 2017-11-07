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Общество

В Курске вскрыли заложенную полвека назад капсулу с посланием потомкам

16:0707.11.2017
(обновлено: 16:08 07.11.2017)
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© РИА Новости / Наталия ГубареваГород Курск. Архивное фотоГород Курск. Архивное фото
© РИА Новости / Наталия Губарева

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Чиновники, депутаты и общественные активисты во вторник вскрыли капсулу времени с посланием потомкам, заложенную в Курске 50 лет назад в юбилей Октябрьской революции, сообщило правительство Курской области.

Демонстрация в честь первой годовщины Советской власти. Архивное фото
© Фото из архива МАММ/МДФ
В Пензе в день 100-летия Октябрьской революции извлекли две капсулы времени
Седьмого ноября 1967 года рядом со стелой "Героям-курянам" горожане заложили капсулу времени с обращением к землякам, которые будут жить в XXI веке. Во вторник, в честь 100-летия революции, послание из прошлого было торжественно извлечено. В мероприятии приняли участие руководители города и области, депутаты, общественные активисты, ветераны, местные жители. Среди собравшихся были и те, кто участвовал в закладке послания потомков, отметили в областном правительстве.

"Герой социалистического труда Антонина Остроухова, жившая тогда в Щигровском районе, вспоминает, что в этот день стояла солнечная погода, в этом знаковом событии участвовало очень много курян, которых объединяло глубокое чувство патриотизма", — говорится в сообщении.

Авторы послания посвятили значительную его часть достижениям страны и Курской области со дня революции. "От штурма Зимнего до штурма космоса, от "Авроры" до Венеры-4, от голодающей лапотно-безлошадной губернии до орденоносной области с ее бурно развивающимся промышленным и сельскохозяйственным потенциалом", — так, в частности, описаны в письме прошедшие полвека советской власти. Авторы послания завещали потомкам хранить и преумножать их достижения.

Странная история товарища Ленина и гражданина Керенского
© Инфографика
Странная история товарища Ленина и гражданина Керенского

По словам замгубернатора Людмилы Гребеньковой, вскрытие капсулы – историческое событие.

Церемония закладки капсулы времени в Шуе
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации города Шуи
"Берегите страну". В Шуе вскрыли капсулу времени, заложенную в 1970 году
"Собравшиеся здесь услышали послание предшественников, которые с гордостью поведали нам о своих трудовых достижениях, о том, что они свято хранят память о героях нашей курской земли. Несмотря на то, что мир сегодня кардинально изменился, достижения прошлых лет ценны для каждого ныне живущего. И мы можем утверждать, что куряне продолжают славные традиции своих предков", — цитирует Гребенькову пресс-служба областного правительства.

По словам замгубернатора, регион — в числе лидеров в стране по целому ряду показателей в промышленности и сельском хозяйстве. Трепетное отношение к Родине передается и младшему поколению. "Мы будем делать все, чтобы молодежь принимала эстафету патриотизма от старших поколений, прикладывать все усилия, чтобы Курский край вписал еще немало ярких страниц в историю Отечества", — подчеркнула Гребенькова.

Капсулу времени торжественно передали на хранение в Краеведческий музей, говорится в сообщении.

Октябрьский поворот
Октябрьский поворот
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