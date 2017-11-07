Москалькова раскритиковала Киев за выдворение российских журналистов

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Действия Киева против российских журналистов нарушают право на свободу слова и информации и не соответствуют европейским ценностям, о которых заявляют украинские власти, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее во вторник журналиста РИА Новости Захара Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда, Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности". При этом никаких конкретных обвинений или доказательств в СБУ не привели.

В комиссии Совета Федерации по информационной политике сообщили, что рассмотрят ситуацию с выдворением Виноградова из Украины на заседании 9 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что ОБСЕ и другие международные структуры отреагируют на нарушения прав журналистов на Украине.

"Очень жаль, что власти Украины, говоря о европейском выборе и европейских ценностях, игнорируют одно из ключевых прав человека — право на свободу слова и информации, на плюрализм мнений, на освещение того, что происходит в стране", — отметила Москалькова.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ.

Притеснения Киева коснулись также и журналистов медиа-группы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. 6 мая 2017 года аккредитованного на проходивший в Киеве финал "Евровидения" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Фотокору выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".

В сентябре 2015 года Киев ввел персональные санкции против журналистов, в том числе — гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, руководителей представительств агентства в Турции Елены Палажченко и в Казахстане — Ольги Коваленко (с последних двух затем санкции были сняты), кроме того в список позже внесли главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян.

В феврале 2015 Верховная Рада отозвала аккредитацию всех корреспондентов РИА Новости в Киеве, затем в течение нескольких месяцев они были лишены доступа на мероприятия во все госучреждения Украины. В апреле 2014 года на Украину не впустили фотокора агентства Алексея Куденко, а также корреспондента РИА Новости Андрея Малышкина.

На Украине запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.