В Москве началась демонстрация в честь столетия Октябрьской революции

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Шествие, организованное КПРФ и их сторонниками в честь столетнего юбилея Октябрьской революции, стартовало от Пушкинской площади в Москве, в демонстрации принимают участие и представители левых сил из разных стран.

Колона демонстрантов пройдет до площади Революции, где на площадке около памятника Карлу Марксу состоится митинг. Маршрут колонны КПРФ и их сторонников пролегает по Тверской улице, при этом для их движения была выделена только одна полоса на проезжей части и тротуар. Среди участников акции много иностранцев, в том числе из Италии, Испании, Бразилии, Аргентины и других стран. Пришедшие на акцию держат в руках флаги Ленинского комсомола, портреты с изображением Ленина и Сталина, виден аргентинский флаг с изображением Че Гевары. Играет оркестр.

Как сообщил ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов, на празднование столетия Октябрьской революции в Россию прибыли более 130 делегаций более чем из 80 стран мира.

Ранее мероприятия, приуроченные к столетнему юбилею революции, с участием иностранных делегаций прошли в Санкт-Петербурге.