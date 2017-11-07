МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Журналиста РИА Новости Захара Виноградова, который ехал в Киев, не пустили на Украину, сняв с поезда. Сейчас он находится в городе Конотоп Сумской области и ждет обратного поезда в Россию.

СБ Украины объяснила свои действия интересами "обеспечения национальной безопасности". Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на реакцию ОБСЕ и других международных организаций.

Утро в Конотопе

Виноградова сняли с поезда Москва-Одесса во вторник, высадив в 6 утра по местному времени (7.00 мск) в Конотопе при проверке документов. По данным самого журналиста, это сделала погранслужба Украины по решению СБУ. Он рассказал РИА Новости, что в течение дня его допрашивали, а также сводили на обед в столовую.

Виноградов ехал на Украину в командировку – у него были дела в Киеве. Также он хотел посетить Чернобыль и Житомир, где продолжается суд по делу местного журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за его публикации.

С Украиной журналиста связывает не только работа – он родился в Одессе, долго работал в Киеве, а его жена является украинской гражданкой.

"Это (решение) меня самого удивляет, не знаю, трудно сказать (что не понравилось СБУ — ред.). Мы пишем правду. Объяснений, почему не пускают, они (пограничники) тоже дать не могут. Говорят, что "мы можем только сообщить, что вам отказано в проезде, а запрет – это не наше, это решение СБУ, с ними и решайте". Но все корректно, вежливо, нормально", — рассказал корреспондент.

В 18.00 по местному времени (19.00 мск) его намерены посадить на поезд до ближайшей российской станции, где журналисту придется купить себе билет. Паспорт обещали вернуть после пересечения границы.

Пояснения СБ Украины

В СБУ сообщили , что решение о запрете въезда Виноградову сроком на пять лет было принято ведомством 5 ноября текущего года.

"Служба безопасности Украины принимает решение о запрете въезда на Украину иностранцам или лицам без гражданства в соответствии со статьей 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" в интересах обеспечения национальной безопасности Украины", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

В СБУ пояснили, что такие решения принимаются, при наличии "достаточной информации о факте совершения лицом общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины". При этом никаких конкретных обвинений или доказательств в СБУ не привели.

Нарушение прав журналистов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что ОБСЕ и другие международные структуры отреагируют на нарушения прав журналистов на Украине.

"Насчет отношений украинской власти нынешней к журналистам – можно бесконечно приводить самые негативные примеры. Речь не только о допуске журналистов в страну, будь то российские, испанские… Есть вещи и гораздо более серьезные, включая убийства журналистов, которые до сих пор не расследованы. Мы очень надеемся, что наши настоятельные обращения к соответствующим международным структурам возымеют действие", — заявил Лавров на брифинге.

"Это касается и ОБСЕ, где есть спецпредставитель по СМИ", — пояснил министр.

В пресс-службе МИА "Россия сегодня" (в состав которого входит РИА Новости) заявили, что этим шагом Киев в очередной раз подтвердил, что придерживается политики ограничения работы международных СМИ в стране.

Член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко назвал решение властей Украины в отношении Виноградова бесперспективным шагом, подчеркнув, что строить заборы в современном информационном пространстве невозможно.

"Это постоянное препятствование работе журналистов для того, чтобы не допустить донесения объективной информации до широкой аудитории. Я бы хотел сказать, что это путь в никуда. Строить заборы в современном информационном пространстве невозможно", — сказал РИА Новости Ревенко.

Совет Федерации РФ рассмотрит ситуацию

По словам сенатора, члена комиссии Совета Федерации по информационной политике Игоря Морозова, комиссия рассмотрит на своем заседании 9 ноября ситуацию с выдворением Виноградова из Украины.

"Очередное заседание комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ состоится 9 ноября, на нем мы обсудим эту ситуацию в контексте нарушения прав и свобод человека", — сказал Морозов.

Сенатор отметил, что действия СБУ нарушают как Европейскую хартию прав и свобод человека в части права на получение информации, так и закон самой Украины о свободе слова.

Морозов напомнил, что в последнее время Украина активно продвигает, в том числе в ООН, тему якобы нарушения прав человека в Крыму. "Вместо того, чтобы идти в ООН, Киеву стоит обратить внимание на соблюдение прав и свобод у себя дома", — заявил он.

Не первый раз

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ.

Притеснения Киева коснулись также и журналистов медиа-группы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. 6 мая 2017 года аккредитованного на проходивший в Киеве финал "Евровидения" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Фотокору выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".

В сентябре 2015 года Киев ввел персональные санкции против журналистов, в том числе — гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, руководителей представительств агентства в Турции Елены Палажченко и в Казахстане — Ольги Коваленко (с последних двух затем санкции были сняты), кроме того в список позже внесли главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян.

В феврале 2015 Верховная Рада отозвала аккредитацию всех корреспондентов РИА Новости в Киеве, затем в течение нескольких месяцев они были лишены доступа на мероприятия во все госучреждения Украины. В апреле 2014 года на Украину не впустили фотокора агентства Алексея Куденко, а также корреспондента РИА Новости Андрея Малышкина.

На Украине запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

Подробнее о случаях притеснения журналистов на Украине в 2014-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>