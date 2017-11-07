МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Журналиста РИА Новости Захара Виноградова, который ехал в Киев, не пустили на Украину, сняв с поезда. Сейчас он находится в городе Конотоп Сумской области и ждет обратного поезда в Россию.
СБ Украины объяснила свои действия интересами "обеспечения национальной безопасности". Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на реакцию ОБСЕ и других международных организаций.
Утро в Конотопе
Виноградов ехал на Украину в командировку – у него были дела в Киеве. Также он хотел посетить Чернобыль и Житомир, где продолжается суд по делу местного журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за его публикации.
С Украиной журналиста связывает не только работа – он родился в Одессе, долго работал в Киеве, а его жена является украинской гражданкой.
"Это (решение) меня самого удивляет, не знаю, трудно сказать (что не понравилось СБУ — ред.). Мы пишем правду. Объяснений, почему не пускают, они (пограничники) тоже дать не могут. Говорят, что "мы можем только сообщить, что вам отказано в проезде, а запрет – это не наше, это решение СБУ, с ними и решайте". Но все корректно, вежливо, нормально", — рассказал корреспондент.
В 18.00 по местному времени (19.00 мск) его намерены посадить на поезд до ближайшей российской станции, где журналисту придется купить себе билет. Паспорт обещали вернуть после пересечения границы.
Пояснения СБ Украины
"Служба безопасности Украины принимает решение о запрете въезда на Украину иностранцам или лицам без гражданства в соответствии со статьей 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" в интересах обеспечения национальной безопасности Украины", — сообщили РИА Новости в ведомстве.
В СБУ пояснили, что такие решения принимаются, при наличии "достаточной информации о факте совершения лицом общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины". При этом никаких конкретных обвинений или доказательств в СБУ не привели.
Нарушение прав журналистов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что ОБСЕ и другие международные структуры отреагируют на нарушения прав журналистов на Украине.
"Это касается и ОБСЕ, где есть спецпредставитель по СМИ", — пояснил министр.
В пресс-службе МИА "Россия сегодня" (в состав которого входит РИА Новости) заявили, что этим шагом Киев в очередной раз подтвердил, что придерживается политики ограничения работы международных СМИ в стране.
Член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко назвал решение властей Украины в отношении Виноградова бесперспективным шагом, подчеркнув, что строить заборы в современном информационном пространстве невозможно.
"Это постоянное препятствование работе журналистов для того, чтобы не допустить донесения объективной информации до широкой аудитории. Я бы хотел сказать, что это путь в никуда. Строить заборы в современном информационном пространстве невозможно", — сказал РИА Новости Ревенко.
Совет Федерации РФ рассмотрит ситуацию
"Очередное заседание комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ состоится 9 ноября, на нем мы обсудим эту ситуацию в контексте нарушения прав и свобод человека", — сказал Морозов.
Сенатор отметил, что действия СБУ нарушают как Европейскую хартию прав и свобод человека в части права на получение информации, так и закон самой Украины о свободе слова.
Морозов напомнил, что в последнее время Украина активно продвигает, в том числе в ООН, тему якобы нарушения прав человека в Крыму. "Вместо того, чтобы идти в ООН, Киеву стоит обратить внимание на соблюдение прав и свобод у себя дома", — заявил он.
Не первый раз
Притеснения Киева коснулись также и журналистов медиа-группы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. 6 мая 2017 года аккредитованного на проходивший в Киеве финал "Евровидения" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Фотокору выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".
В сентябре 2015 года Киев ввел персональные санкции против журналистов, в том числе — гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, руководителей представительств агентства в Турции Елены Палажченко и в Казахстане — Ольги Коваленко (с последних двух затем санкции были сняты), кроме того в список позже внесли главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян.
На Украине запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.
Подробнее о случаях притеснения журналистов на Украине в 2014-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>