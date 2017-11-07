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Общество

Нарушение прав: журналисту РИА Новости на 5 лет запретили въезд на Украину

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2017 (110)
15:4907.11.2017
(обновлено: 15:52 07.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловКорреспондент МИА Россия Сегодня Захар Виноградов. Архивное фотоКорреспондент МИА Россия Сегодня Захар Виноградов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Журналиста РИА Новости Захара Виноградова, который ехал в Киев, не пустили на Украину, сняв с поезда. Сейчас он находится в городе Конотоп Сумской области и ждет обратного поезда в Россию.

СБ Украины объяснила свои действия интересами "обеспечения национальной безопасности". Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на реакцию ОБСЕ и других международных организаций.

Утро в Конотопе

Участники акции протеста у здания Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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На Украине окончательно отменили свободу слова и укрепились в нацизме
Виноградова сняли с поезда Москва-Одесса во вторник, высадив в 6 утра по местному времени (7.00 мск) в Конотопе при проверке документов. По данным самого журналиста, это сделала погранслужба Украины по решению СБУ. Он рассказал РИА Новости, что в течение дня его допрашивали, а также сводили на обед в столовую.

Виноградов ехал на Украину в командировку – у него были дела в Киеве. Также он хотел посетить Чернобыль и Житомир, где продолжается суд по делу местного журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за его публикации.

С Украиной журналиста связывает не только работа – он родился в Одессе, долго работал в Киеве, а его жена является украинской гражданкой.

"Это (решение) меня самого удивляет, не знаю, трудно сказать (что не понравилось СБУ — ред.). Мы пишем правду. Объяснений, почему не пускают, они (пограничники) тоже дать не могут. Говорят, что "мы можем только сообщить, что вам отказано в проезде, а запрет – это не наше, это решение СБУ, с ними и решайте". Но все корректно, вежливо, нормально", — рассказал корреспондент.

В 18.00 по местному времени (19.00 мск) его намерены посадить на поезд до ближайшей российской станции, где журналисту придется купить себе билет. Паспорт обещали вернуть после пересечения границы.

Пояснения СБ Украины

Редактор украинского интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
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В СБУ сообщили, что решение о запрете въезда Виноградову сроком на пять лет было принято ведомством 5 ноября текущего года.

"Служба безопасности Украины принимает решение о запрете въезда на Украину иностранцам или лицам без гражданства в соответствии со статьей 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" в интересах обеспечения национальной безопасности Украины", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

В СБУ пояснили, что такие решения принимаются, при наличии "достаточной информации о факте совершения лицом общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины". При этом никаких конкретных обвинений или доказательств в СБУ не привели.

Нарушение прав журналистов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что ОБСЕ и другие международные структуры отреагируют на нарушения прав журналистов на Украине.

Корреспондент НТВ Вячеслав Немышев
© Телекомпания НТВ
Мнение: выдворение журналистов – сдобренная русофобией самоизоляция Украины
"Насчет отношений украинской власти нынешней к журналистам – можно бесконечно приводить самые негативные примеры. Речь не только о допуске журналистов в страну, будь то российские, испанские… Есть вещи и гораздо более серьезные, включая убийства журналистов, которые до сих пор не расследованы. Мы очень надеемся, что наши настоятельные обращения к соответствующим международным структурам возымеют действие", — заявил Лавров на брифинге.

"Это касается и ОБСЕ, где есть спецпредставитель по СМИ", — пояснил министр.

В пресс-службе МИА "Россия сегодня" (в состав которого входит РИА Новости) заявили, что этим шагом Киев в очередной раз подтвердил, что придерживается политики ограничения работы международных СМИ в стране.

Член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко назвал решение властей Украины в отношении Виноградова бесперспективным шагом, подчеркнув, что строить заборы в современном информационном пространстве невозможно.

"Это постоянное препятствование работе журналистов для того, чтобы не допустить донесения объективной информации до широкой аудитории. Я бы хотел сказать, что это путь в никуда. Строить заборы в современном информационном пространстве невозможно", — сказал РИА Новости Ревенко.

Совет Федерации РФ рассмотрит ситуацию

Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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СЖМ призвал Киев прекратить беззаконие в отношении российских журналистов
По словам сенатора, члена комиссии Совета Федерации по информационной политике Игоря Морозова, комиссия рассмотрит на своем заседании 9 ноября ситуацию с выдворением Виноградова из Украины.

"Очередное заседание комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ состоится 9 ноября, на нем мы обсудим эту ситуацию в контексте нарушения прав и свобод человека", — сказал Морозов.

Сенатор отметил, что действия СБУ нарушают как Европейскую хартию прав и свобод человека в части права на получение информации, так и закон самой Украины о свободе слова.

Морозов напомнил, что в последнее время Украина активно продвигает, в том числе в ООН, тему якобы нарушения прав человека в Крыму. "Вместо того, чтобы идти в ООН, Киеву стоит обратить внимание на соблюдение прав и свобод у себя дома", — заявил он.

Не первый раз

Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Россия ждет реакции Запада на притеснения журналистов на Украине
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ.

Притеснения Киева коснулись также и журналистов медиа-группы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. 6 мая 2017 года аккредитованного на проходивший в Киеве финал "Евровидения" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Фотокору выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".

В сентябре 2015 года Киев ввел персональные санкции против журналистов, в том числе — гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, руководителей представительств агентства в Турции Елены Палажченко и в Казахстане — Ольги Коваленко (с последних двух затем санкции были сняты), кроме того в список позже внесли главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян.

Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© AP Photo / Osamu Honda
В ОП предложили вынести вопрос о притеснениях журналистов на Украине в ООН
В феврале 2015 Верховная Рада отозвала аккредитацию всех корреспондентов РИА Новости в Киеве, затем в течение нескольких месяцев они были лишены доступа на мероприятия во все госучреждения Украины. В апреле 2014 года на Украину не впустили фотокора агентства Алексея Куденко, а также корреспондента РИА Новости Андрея Малышкина.

На Украине запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

Подробнее о случаях притеснения журналистов на Украине в 2014-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>

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