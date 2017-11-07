Минтруд сообщил о росте числа официальных безработных за неделю на 0,2%

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Численность безработных россиян, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась за неделю на 0,2% и составила 710 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 25 октября по 1 ноября 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,2% и составила 710 тысяч человек", — заявили в Минтруде.

По данным ведомства, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 34 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Ненецком автономном округе, республиках Тыва, Татарстан, Дагестан, Саратовской, Ульяновской, Калининградской, Орловской, Владимирской областях и Приморском крае.

В 48 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Тамбовской, Омской, Белгородской, Кировской, Амурской, Ростовской областях, республиках Крым, Бурятия, Чукотском автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

По состоянию на 1 ноября суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 113 798 человек.

В ведомстве добавили, что на 1 ноября уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 0,93% от численности экономически активного населения (на 1 октября 2016 года – 1,09 %).

Также на 1 ноября количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 миллиона единиц.