В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян отказываются от прививок

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Количество отказов от прививок в РФ не превышает 5% от общего числа прививающихся в декретированных возрастах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам Поповой, в различных странах Европы на сегодняшний день наблюдается высокий уровень заболевания корью и дифтерией, этого России удается избежать.

"Это в связи с отказом от иммунизации?" — поинтересовался президент. Попова сообщила, что это объясняется отказом от иммунизации и высоким уровнем миграции.

"Модно стало (не делать прививки)?" — спросил Путин, на что Попова ответила утвердительно, добавив, что такая тенденция есть, и интернет-сообщество очень интенсивно её продвигает. "Вы видите здесь угрозу?" — поинтересовался президент.

Глава Роспотребнадзора заявила, что в России лишь 5% от общего числа тех, кому нужно делать прививки, отказываются от них. "У нас на сегодняшний день количество отказов не превышает 5% от общего числа прививающихся в декретированных возрастах", — сказала она.

Попова добавил, что рост заболеваний наблюдается в тех странах, где люди не прививаются. "В Румынии сегодня почти семь тысяч заболевших корью, в Испании, Италии – это большие цифры, притом, что в России за прошедший период этого года всего порядка 170 случаев кори. И, к сожалению, в Европе сегодня и летальные случаи от кори тоже регистрируются. То же самое касается дифтерии: случаи дифтерии, которых сегодня мы не наблюдаем в России, есть в Европе. Это тоже риски по завозу миграции – межграничное перемещение граждан достаточно интенсивное, поэтому риски здесь есть", — рассказала она.