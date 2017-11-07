В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян отказываются от прививок

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Количество отказов от прививок в РФ не превышает 5% от общего числа прививающихся в декретированных возрастах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Это в связи с отказом от иммунизации?" — поинтересовался президент. Попова сообщила, что это объясняется отказом от иммунизации и высоким уровнем миграции.
"Модно стало (не делать прививки)?" — спросил Путин, на что Попова ответила утвердительно, добавив, что такая тенденция есть, и интернет-сообщество очень интенсивно её продвигает. "Вы видите здесь угрозу?" — поинтересовался президент.
Глава Роспотребнадзора заявила, что в России лишь 5% от общего числа тех, кому нужно делать прививки, отказываются от них. "У нас на сегодняшний день количество отказов не превышает 5% от общего числа прививающихся в декретированных возрастах", — сказала она.