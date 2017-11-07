В московском метро запустили тематический поезд о России будущего

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Тематический поезд, посвященный выставке "Россия, устремленная в будущее", запустили на Кольцевой линии в московском метро, сообщили в пресс-службе столичной подземки во вторник.

"В вагонах поездов пассажиры смогут познакомиться с изображениями тех экспонатов и технологий, которые можно вживую увидеть в выставочном зале в Манеже — проект Крымского моста, амуниция и экзоскелет российского производства, уникальные проекты типа "Кванториум" и "биоплато" и многие другие", — приводит пресс-служба слова организатора выставки, управляющего директора Фонда гуманитарных проектов Ивана Есина.

Как рассказали в метро, оформление вагонов посвящено также медицине будущего, еде будущего, градостроительным решениям будущего. Ежедневно поезд будет перевозить около 10 тысяч пассажиров.

Сама выставка проходит в Манеже с 4 по 22 ноября. Посетители могут познакомиться с интеллектуальным, экономическим и научным потенциалом страны и узнать, как изменилась Россия с 2000 года, какие проблемы ей предстоит решить, и что ждет страну в ближайшие десятилетия.