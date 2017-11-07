Эксперты прогнозируют дальнейший рост протестных настроений в России

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Рост протестных настроений в России происходит на фоне возвращения экономики страны на докризисный уровень, он может на время затихнуть, но потом продолжится из-за необходимости проведения реформ, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Протестная активность россиян в третьем квартале 2017 года выросла на 60% по сравнению с началом года, при этом политический протест уступает место социально-экономическому, свидетельствуют результаты всероссийского мониторинга Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

Число протестных акций в первом квартале текущего года составляло 284, во втором — 378, а в третьем квартале — 445. Основной массив (около 70% в третьем квартале), по данным мониторинга, составляет не политический протест, а акции, связанные с конкретными проблемами, волнующими население — такими, как невыплата зарплат, угроза закрытия предприятий, недовольство предпринимателей регулированием их деятельности, требования обманутых дольщиков, требования экоактивистов и зоозащитников и т.д.

Последствия экономического роста

Россияне выходят протестовать, так как устали от экономических проблем, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его словам, специалисты заявляют о росте российской экономики, но население его не ощущает, так как этот рост восстановительный и ведет к докризисным показателям.

"Люди ведь рассуждают об экономике не по статистике, не по цифрам, а идя в магазин, смотря на то, сколько они могут купить в этом магазине на свою зарплату, и здесь они не видят каких-то особых изменений. И такая усталость от периода экономической турбулентности, которая у них все равно сохраняется, я думаю, ведет к таким результатам", — отметил Макаркин.

Такого же мнения придерживается и президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. "Появление социально-экономического протеста связано с тем, что мы все находились в кризисе и сейчас только начинаем восстанавливаться. На этом фоне социально-экономические противоречия обострились", — заявил политолог.

Однако он уточнил, что подобные выступления не являются массовыми и носят точечный характер.

Политические причины неполитического протеста

Абзалов уверен, что на рост протестной активности также оказали влияние и грядущие в 2018 году выборы: президентские и региональные, в частности — выборы мэра Москвы. "Это обострение всегда происходит перед выборами", — заметил эксперт.

Тем не менее социальной протест, который наблюдается сейчас, отличается от политических акций: он часто упирается в неэффективность деятельности главы субъекта, пояснил Абзалов. По мнению эксперта, на данный момент в России нет лидеров, претендующих на объединение и консолидацию всех сил социального протеста.

Макаркин добавил, что в 2014 и 2015 годах население России пребывало в мобилизованном состоянии, так как страна ощущала множество внешних угроз, соответственно, протест в тот период воспринимался как действие неправильное и непатриотичное. Далее, по словам политолога, последовал период апатии, который продлился вплоть до начала 2017 года.

"Сейчас апатия постепенно – это не сиюминутный процесс, он будет еще продолжаться – сменяется неприятием, ростом протестных настроений активных. Не просто уныние, а ощущение, что надо что-то пытаться изменить", — пояснил Макаркин.

Затишье будет временным

Макаркин отметил, что на данный момент на мировом рынке сложилась благоприятная для России ситуация, когда цены на нефть преодолели отметку в 60 долларов за баррель. По словам эксперта, это открывает возможности для повышения доходной части бюджета страны, что может стать почвой для временного затишья протестных настроений.

Однако политолог уточнил, что конъюнктура на мировом рынке может измениться достаточно быстро, и рост экономики, вызванный увеличением цен на нефть, будет временным, как и затишье в протестных акциях.

"У людей все-таки есть, хотя и не очень сильные, но все-таки ожидания, что будет лучше, что по крайней мере не будет хуже, что ситуация стабилизируется. Главная проблема в том, что эти ожидания в среднесрочной перспективе могут оказаться в противоречии с теми реформами, которые, скорее всего, придется проводить", — сообщил Макаркин.

Абзалов уточнил, что, несмотря на то, что протест будет расти и дальше, он не приобретет массовый характер. "Будут акции экономического характера в регионах, но для того, чтобы их купировать, как показывает практика, достаточно просто эффективной работы администрации губернатора", — заявил эксперт. При этом он отметил, что консолидированного выхода протестующих с политическими требованиями, скорее всего, не будет.