Эксперты прогнозируют дальнейший рост протестных настроений в России

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Рост протестных настроений в России происходит на фоне возвращения экономики страны на докризисный уровень, он может на время затихнуть, но потом продолжится из-за необходимости проведения реформ, считают опрошенные РИА Новости политологи.
Число протестных акций в первом квартале текущего года составляло 284, во втором — 378, а в третьем квартале — 445. Основной массив (около 70% в третьем квартале), по данным мониторинга, составляет не политический протест, а акции, связанные с конкретными проблемами, волнующими население — такими, как невыплата зарплат, угроза закрытия предприятий, недовольство предпринимателей регулированием их деятельности, требования обманутых дольщиков, требования экоактивистов и зоозащитников и т.д.
Последствия экономического роста
Россияне выходят протестовать, так как устали от экономических проблем, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его словам, специалисты заявляют о росте российской экономики, но население его не ощущает, так как этот рост восстановительный и ведет к докризисным показателям.
Такого же мнения придерживается и президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. "Появление социально-экономического протеста связано с тем, что мы все находились в кризисе и сейчас только начинаем восстанавливаться. На этом фоне социально-экономические противоречия обострились", — заявил политолог.
Однако он уточнил, что подобные выступления не являются массовыми и носят точечный характер.
Политические причины неполитического протеста
Тем не менее социальной протест, который наблюдается сейчас, отличается от политических акций: он часто упирается в неэффективность деятельности главы субъекта, пояснил Абзалов. По мнению эксперта, на данный момент в России нет лидеров, претендующих на объединение и консолидацию всех сил социального протеста.
Макаркин добавил, что в 2014 и 2015 годах население России пребывало в мобилизованном состоянии, так как страна ощущала множество внешних угроз, соответственно, протест в тот период воспринимался как действие неправильное и непатриотичное. Далее, по словам политолога, последовал период апатии, который продлился вплоть до начала 2017 года.
"Сейчас апатия постепенно – это не сиюминутный процесс, он будет еще продолжаться – сменяется неприятием, ростом протестных настроений активных. Не просто уныние, а ощущение, что надо что-то пытаться изменить", — пояснил Макаркин.
Затишье будет временным
Однако политолог уточнил, что конъюнктура на мировом рынке может измениться достаточно быстро, и рост экономики, вызванный увеличением цен на нефть, будет временным, как и затишье в протестных акциях.
"У людей все-таки есть, хотя и не очень сильные, но все-таки ожидания, что будет лучше, что по крайней мере не будет хуже, что ситуация стабилизируется. Главная проблема в том, что эти ожидания в среднесрочной перспективе могут оказаться в противоречии с теми реформами, которые, скорее всего, придется проводить", — сообщил Макаркин.
Абзалов уточнил, что, несмотря на то, что протест будет расти и дальше, он не приобретет массовый характер. "Будут акции экономического характера в регионах, но для того, чтобы их купировать, как показывает практика, достаточно просто эффективной работы администрации губернатора", — заявил эксперт. При этом он отметил, что консолидированного выхода протестующих с политическими требованиями, скорее всего, не будет.