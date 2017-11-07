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Общество

В Пензе извлекли две капсулы времени в день 100-летия Октябрьской революции

13:4207.11.2017
01670
© Фото из архива МАММ/МДФДемонстрация в честь первой годовщины Советской власти. Архивное фотоДемонстрация в честь первой годовщины Советской власти. Архивное фото
© Фото из архива МАММ/МДФ

САРАТОВ, 7 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. "Капсулы времени" с посланиями потомкам, заложенные в 50- и 60-летний юбилеи Октябрьской революции в 1967 и 1977 годах, извлекли из бетонной стелы у монумента "Росток" в Пензе в ходе митинга во вторник, сообщает областное правительство.

Капсула с письмами потомкам с указанием вскрыть ее спустя 50 лет была заложена представителями трех поколений жителей Пензы в памятную стелу у монумента "Росток" 6 ноября 1967 года, затем еще одна капсула была заложена туда же в 1977 году. Текст этих посланий держался в тайне.

"Мы уважаем заслуги наших предшественников, много сделавших для развития Пензенской области… Наша обязанность – сохранить это наследие, уберечь от потрясений. Предшественники завещали нам хранить Родину… Важно, чтобы мы были едины, вместе отстаивали интересы граждан нашей страны", — цитирует правительство слова губернатора области Ивана Белозерцева, сказанные на церемонии открытия капсул.

После этого на митинге были зачитаны тексты писем потомкам. "Здравствуйте, наши дорогие потомки! Мы протягиваем вам руку духовного единения и родства. В ваших делах мы обрели бессмертие. Мы живем в биении вашего сердца, в улыбках ваших детей, в ваших мечтах и помыслах… Мы спокойны за свой завтрашний день, верим в будущее, верим в вас", — приводится в сообщении выдержка из одного из писем.

После торжественного оглашения посланий из прошлого исторические свидетельства передали на вечное хранение в Пензенский государственный краеведческий музей.

Как уточнили в администрации города, послания потомкам предварительно извлекли еще 5 ноября. Аудиозапись послания потомкам 1967 года хранилась в капсуле в форме матрешки, однако в ней пленка не подлежала восстановлению, поэтому запись реконструировали по найденному там же тексту послания, записанному на прорезиненной бумаге и хорошо сохранившемуся. "Со вскрытием капсулы закладки 1977 года проблем не возникло. Она была запаяна в вакуумную стеклянную трубку. Текст не намок и хорошо сохранился", — говорится в сообщении.

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