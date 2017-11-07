Песков объяснил отсутствие Путина на марше в честь парада 1941 года

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планировал принимать участие в торжественном марше в честь 76-й годовщины исторического парада 1941 года, который прошел на Красной площади во вторник, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Торжественный марш, посвященный 76-й годовщине легендарного парада 1941 года, прошел во вторник на Красной площади Москвы. Участников торжественного марша приветствовал мэр Москвы Сергей Собянин.
"У президента РФ в графике такого мероприятия не было, и изначально он не планировал этого делать", — ответил Песков на вопрос журналистов о том, почему принимал парад Собянин, а не Путин или Дмитрий Медведев.
Ноябрьский парад 1941 года в ознаменование 24-й годовщины революции длился менее получаса, но сыграл важную роль в укреплении морального духа, когда нацистские войска стояли в 30 километрах от Москвы. Реконструкция этого легендарного смотра призвана напомнить россиянам о героических страницах истории, о стойкости защитников Москвы, которые отправлялись с Красной площади сразу на передовую.