Стартовала регистрация на олимпиаду для студентов "Я – профессионал"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. 7 ноября открылась официальная регистрация участников на первую профессиональную олимпиаду студентов "Я — профессионал"
Предварительные заявки на олимпиаду подало более 10 тысяч человек.
"Количество направлений олимпиады, на которые может зарегистрироваться один участник, ограничено только его амбициями: на отборочном онлайн-этапе мы советуем пробовать себя сразу в нескольких направлениях. Если же участник пройдет на заключительный этап более чем по одному треку, скорее всего, уже придется выбирать: время проведения очных испытаний по ним может совпадать", — объясняет руководитель проекта "Я — профессионал" Валерия Касамара.
Ключевая особенность олимпиады "Я — профессионал" — практикоориентированность. Задания составлены научными сотрудниками и профессионалами крупных государственных и частных компаний.
Задания рассчитаны на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета, а также магистратуры. Победителей ждут денежные премии, поступления в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны с максимальным баллом, стажировки в государственных и частных компаниях и профили в закрытой базе "Молодые профессионалы", доступной рекрутерам крупнейших компаний.
Попробовать силы вне конкурса организаторы призывают всех желающих. Все участники по итогам олимпиады получат сертификаты, которые смогут использовать в портфолио. Студенты младших курсов смогут получить представления о реальных требованиях работодателей.
Олимпиада "Я — профессионал" проводится по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей и "Деловой России" совместно с 10 вузами.