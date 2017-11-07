Новый комплекс "Школа плюс детский сад" откроется до конца года в КЧР

ЧЕРКЕССК, 7 ноя — РИА Новости. Новый образовательный комплекс "Школа плюс детский сад", рассчитанный на 264 учащихся и 75 дошкольников откроется до конца года в ауле Псаучье-Дахе Хабезского района Карачаево-Черкесии, сообщил в своем официальном аккаунте в социальной сети "Инстаграм" глава КЧР Рашид Темрезов.

"Все строительно-монтажные работы по школе завершены, активными темпами идет благоустройство пришкольной территории. Внутри здания проводятся отделочные работы и работы по устройству инженерных сетей", — написал в "Инстаграм" Темрезов после посещения объекта.

Глава республики назвал строящуюся школу современным объектом, в котором предусмотрено все для образования, воспитания и развития детей.

"В школе оборудован большой актовый зал на 300 мест, современный спортивный зал, во дворе — большое футбольное поле и многофункциональная спортивная площадка с уличными тренажерами, где смогут заниматься и проводить досуг не только школьники, но и все жители аула Псаучье-Дахе", — уточнил глава республики.

Темрезов дал поручение обустроить во дворе образовательного комплекса зону отдыха для жителей аула, родителей и детей, предусмотреть освещение, удобные лавочки, и в целом — качественный и своевременный ввод социально значимого объекта в эксплуатацию.

Другие новости региона читайте здесь >>