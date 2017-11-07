В Кремле объяснили рост протестной активности в стране

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Кремле увязывают данные о росте протестной активности в России с предвыборным периодом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР) опубликовал исследование, согласно которому протестная активность россиян в третьем квартале 2017 года выросла на 60% по сравнению с началом года. По данным мониторинга, политический протест уступает место социально-экономическому. По информации ЦЭПР, наибольшее число протестных акций зафиксировано в Ростовской области, Краснодарском крае, Свердловской области, Новосибирской области, Москве, Московской области, Омской области, Карелиb, Санкт-Петербурге, Волгоградской области, Саратовской области, Приморском крае.

"Я, к сожалению, не знаком детально с этим отчетом, этой информацией. В целом, безусловно, речь идет о предвыборном годе. Вы знаете, что через пять месяцев у нас в стране состоятся президентские выборы, в любой стране мира происходит рост социальной активности в целом", — сказал Песков.

По его словам, сейчас растет количество мероприятий и в поддержку президента, и становится больше заявлений от граждан, которые болезненно реагируют на те или иные события. "Это естественная активизация, которая сопровождает каждый раз предвыборный период", — подчеркнул Песков.