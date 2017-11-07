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Общество

В Крыму прошло шествие по случаю 100-летия Октябрьской революции

13:0007.11.2017
(обновлено: 13:19 07.11.2017)
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© Фото : Михаил Гладчук / Крымская газетаПраздничное шествие, посвященное 100-летию Октябрьской революции, в Симферополе. 7 ноября 2017Праздничное шествие, посвященное 100-летию Октябрьской революции, в Симферополе. 7 ноября 2017
© Фото : Михаил Гладчук / Крымская газета

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Торжественное шествие по случаю 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции прошло в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

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© Фото : Валентина Карпова
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Собравшиеся прошли по центральному проспекту крымской столицы, после чего провели митинг на площади имени Ленина. Организатором мероприятий выступило крымское отделение Коммунистической партии Российской Федерации.

Собравшиеся несли в руках знамена СССР, портреты советских вождей Владимира Ленина и Иосифа Сталина, а также скандировали: "Да здравствует Россия", "Ленин – Партия — Комсомол", "Россия". На транспортах надписи: "Вся власть советам!", "Земля — крестьянам" и прочие.

"Идеи Владимира Ленина продолжают жить по сей день. В шествии и митинге приняло участие около 3 тысяч человек, много молодежи. В основном это симферопольцы, но есть и делегации из других регионов республики", — сказал РИА Новости председатель контроль-ревизионной комиссии крымского отделения КПРФ Олег Соломахин, добавив, что по его мнению, с годами актуальность праздника и его значимость не померкнет.

«1917. Код революции»
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОсновную тему оформления диктует время: революция 1917 года открыла дорогу эстетике русского авангарда, любимого искусствоведами и дизайнерами всего мира.Выставка 1917. Код революции в Музее современной истории России оформлена на уровне лучших мировых образцов подобных выставок.
© РИА Новости / Максим Блинов
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Основную тему оформления диктует время: революция 1917 года открыла дорогу эстетике русского авангарда, любимого искусствоведами и дизайнерами всего мира.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкХотя полностью эстетика советского плаката сформировалась не во время, а уже после революции, в оформлении выставки плакаты, безусловно, присутствуют.Плакаты 1910-х - 20-х годов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Хотя полностью эстетика советского плаката сформировалась не во время, а уже после революции, в оформлении выставки плакаты, безусловно, присутствуют.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПодлинные транспаранты 1917 года и авангардная скульптура первых послереволюционных лет - вот истинный стиль русской революции.Скульптура Рабочий И. Шадра
© РИА Новости / Максим Блинов
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Подлинные транспаранты 1917 года и авангардная скульптура первых послереволюционных лет - вот истинный стиль русской революции.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОдин из самых необычных скульптурных образов Ленина. Скульптор пытался изобразить вождя в момент произнесения пламенной речи. Эксперимент был признан неудачным, и скульптуру надолго изъяли из публичного пространства.Бюст В. И. Ленина, скульптор Г. Лавров, 1924
© РИА Новости / Максим Блинов
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Один из самых необычных скульптурных образов Ленина. Скульптор пытался изобразить вождя в момент произнесения пламенной речи. Эксперимент был признан неудачным, и скульптуру надолго изъяли из публичного пространства.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкАртефакты Гражданской войны в выставке также представлены: 1918-21 года в России были прямым следствием 1917го.Окна сатиры РОСТА, 1919-20 гг.
© РИА Новости / Максим Блинов
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Артефакты Гражданской войны в выставке также представлены: 1918-21 года в России были прямым следствием 1917го.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЛичные вещи деятелей революции - один из интересных разделов выставки.Платье революционерки с красным бантом
© РИА Новости / Максим Блинов
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Личные вещи деятелей революции - один из интересных разделов выставки.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНекоторые представленные на выставке вещи относятся не к революции 1917 года, а к предшествующей ей Первой мировой войне.Удостоверение сестры милосердия
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Некоторые представленные на выставке вещи относятся не к революции 1917 года, а к предшествующей ей Первой мировой войне.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЭкипировка и оружие матросов - главной ударной силы левых партий в 1917 году - как раз то, что ожидаешь увидеть на этой выставке. Коллекции бывшего Музея Революции богаты такими экспонатами.Бушлат, бескозырка матроса, 3-х линейная винтовка на открытии выставки 1917. Код революции в музее современной истории России в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Экипировка и оружие матросов - главной ударной силы левых партий в 1917 году - как раз то, что ожидаешь увидеть на этой выставке. Коллекции бывшего Музея Революции богаты такими экспонатами.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ некоторые экспонаты - письма, документы - можно и нужно вчитываться.Открытие выставки 1917. Код революции
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В некоторые экспонаты - письма, документы - можно и нужно вчитываться.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкАгитфарфор, любимый и ценимый во всем мире - это уже не 1917 год, а начало и середина 1920-х. Но эстетика его оформления - целиком и полностью коренится в русской Революции.Чашка с блюдцем 25 октября 1917 года на выставке 1917. Код революции в музее современной истории России в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Агитфарфор, любимый и ценимый во всем мире - это уже не 1917 год, а начало и середина 1920-х. Но эстетика его оформления - целиком и полностью коренится в русской Революции.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк1917 год - не только год большевиков, но и год избрания первого после двухвекового перерыва Всероссийского Патриарха.Куколь, крест напрестольный, посох святейшего патриарха Тихона, (1917-1925гг.) на открытии выставки 1917. Код революции в музее современной истории России в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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1917 год - не только год большевиков, но и год избрания первого после двухвекового перерыва Всероссийского Патриарха.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРедкий пример карикатуры в бронзе - в данном случае, в виде письменного прибора.Прибор письменный Памяти революции 1905-1907 гг. в России на открытии выставки 1917. Код революции в музее современной истории России в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Редкий пример карикатуры в бронзе - в данном случае, в виде письменного прибора.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКоллекционные послереволюционные фарфоровые статуэтки - неизменный магнит для взглядов посетителей. На революционные сюжеты статуэтки делали во всех традиционных центрах русского фарфора: в Вербилках, Дулеве, на ЛФЗ.Открытие выставки 1917. Код революции
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Коллекционные послереволюционные фарфоровые статуэтки - неизменный магнит для взглядов посетителей. На революционные сюжеты статуэтки делали во всех традиционных центрах русского фарфора: в Вербилках, Дулеве, на ЛФЗ.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредметный мир России, которая в 1917 году быстро уходила в прошлое - любопытный для изучения срез истории.Акция на открытии выставки 1917. Код революции в музее современной истории России в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Предметный мир России, которая в 1917 году быстро уходила в прошлое - любопытный для изучения срез истории.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗрелый русский авангард 1924 года существовал в русле победившей революции 1917го.Кружка с портретом Анатолия Васильевича Луначарского на открытии выставки 1917. Код революции в музее современной истории России в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Зрелый русский авангард 1924 года существовал в русле победившей революции 1917го.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНачало ХХ века еще не знало стойких красных красителей, поэтому кумачовое полотнище за столетие успело выцвести.Траурное знамя участников демонстрации, посвященной похоронам жертв революции на Марсовом поле в Петрограде 23 марта 1917 года на открытии выставки 1917. Код революции в музее современной истории России в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Начало ХХ века еще не знало стойких красных красителей, поэтому кумачовое полотнище за столетие успело выцвести.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ некоторых областях - например, в плане военной формы - между старой и новой Россией все-таки соблюдалась преемственность.Шлем и куртка летчика ВВС Русской армии и ВВС РККА Аркадия Екатова на открытии выставки 1917. Код революции в музее современной истории России в Москве, посвященной 100-летию революции 1917 года.
© РИА Новости / Максим Блинов
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В некоторых областях - например, в плане военной формы - между старой и новой Россией все-таки соблюдалась преемственность.
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