В Крыму прошло шествие по случаю 100-летия Октябрьской революции

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Торжественное шествие по случаю 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции прошло в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Собравшиеся прошли по центральному проспекту крымской столицы, после чего провели митинг на площади имени Ленина. Организатором мероприятий выступило крымское отделение Коммунистической партии Российской Федерации.

Собравшиеся несли в руках знамена СССР, портреты советских вождей Владимира Ленина и Иосифа Сталина, а также скандировали: "Да здравствует Россия", "Ленин – Партия — Комсомол", "Россия". На транспортах надписи: "Вся власть советам!", "Земля — крестьянам" и прочие.

"Идеи Владимира Ленина продолжают жить по сей день. В шествии и митинге приняло участие около 3 тысяч человек, много молодежи. В основном это симферопольцы, но есть и делегации из других регионов республики", — сказал РИА Новости председатель контроль-ревизионной комиссии крымского отделения КПРФ Олег Соломахин, добавив, что по его мнению, с годами актуальность праздника и его значимость не померкнет.