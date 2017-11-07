Эксперты рассказали о росте числа протестов в России

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Протестная активность россиян в третьем квартале 2017 года выросла на 60% по сравнению с началом года, при этом политический протест уступает место социально-экономическому, свидетельствуют результаты всероссийского мониторинга Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).
В исследовании отмечается, что ЦЭПР разделил все протесты на три типа: связанные с социально-экономической тематикой, трудовые и политические.
Основной массив, по данным мониторинга, составляет не политический протест, а акции, связанные с конкретными проблемами, волнующими население — такими, как невыплата зарплат, угроза закрытия предприятий, недовольство предпринимателей регулированием их деятельности, требования обманутых дольщиков, требования экоактивистов и зоозащитников и т.д.
Таким образом в третьем квартале 2017 года, по данным мониторинга, около 70% протестных акций (312) были связаны с социально-экономической тематикой, число политических протестов составило 106, а трудовых — 27. При этом в первом квартале социально-экономический протест составлял 167 акций, политический — 96, трудовой — 21.
Из 27 трудовых протестов третьем квартале 2017 года, по данным мониторинга, проблемы на предприятиях в ряде случаев привели к открытому протесту. Наибольшее число протестов зафиксировано в Ростовской области и Приморском крае.
Центр экономических и политических реформ ведет регулярный мониторинг протестных акций в РФ, а также мониторинг трудовых конфликтов на предприятиях страны — случаев задержек и невыплат заработных плат, снижения заработной платы (или сообщений о крайне низких заработных платах), массовых сокращений работников, переходов на неполное рабочее время.