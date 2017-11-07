Эксперты рассказали о росте числа протестов в России

Участники во время несанкционированной акции на Тверской улице в Москве. 7 октября 2017

Участники во время несанкционированной акции на Тверской улице в Москве. 7 октября 2017

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Протестная активность россиян в третьем квартале 2017 года выросла на 60% по сравнению с началом года, при этом политический протест уступает место социально-экономическому, свидетельствуют результаты всероссийского мониторинга Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

По данным мониторинга, на протяжении 2017 года количество протестов непрерывно возрастало, при этом в третьем квартале было выявлено еще большее число протестных акций: если в первом квартале их было 284, во втором — 378, то в третьем — 445 акций.

В исследовании отмечается, что ЦЭПР разделил все протесты на три типа: связанные с социально-экономической тематикой, трудовые и политические.

Основной массив, по данным мониторинга, составляет не политический протест, а акции, связанные с конкретными проблемами, волнующими население — такими, как невыплата зарплат, угроза закрытия предприятий, недовольство предпринимателей регулированием их деятельности, требования обманутых дольщиков, требования экоактивистов и зоозащитников и т.д.

Таким образом в третьем квартале 2017 года, по данным мониторинга, около 70% протестных акций (312) были связаны с социально-экономической тематикой, число политических протестов составило 106, а трудовых — 27. При этом в первом квартале социально-экономический протест составлял 167 акций, политический — 96, трудовой — 21.

По данным исследования, в третьем квартале 2017 года наибольшее число протестных акций было зафиксировано в Ростовской области, Краснодарском крае, Свердловской области, Новосибирской области, Москве, Московской области, Омской области, Республике Карелия, Санкт-Петербурге, Волгоградской области, Саратовской области, Приморском крае.

Из 27 трудовых протестов третьем квартале 2017 года, по данным мониторинга, проблемы на предприятиях в ряде случаев привели к открытому протесту. Наибольшее число протестов зафиксировано в Ростовской области и Приморском крае.

Центр экономических и политических реформ ведет регулярный мониторинг протестных акций в РФ, а также мониторинг трудовых конфликтов на предприятиях страны — случаев задержек и невыплат заработных плат, снижения заработной платы (или сообщений о крайне низких заработных платах), массовых сокращений работников, переходов на неполное рабочее время.