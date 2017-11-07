"Берегите страну". В Шуе вскрыли капсулу времени, заложенную в 1970 году

ШУЯ (Ивановская область), 7 ноя – РИА Новости. Капсулу времени к 100-летию Октябрьской революции, заложенную 9 мая 1970 года в одну из стел Мемориала Славы "Вечный огонь", вскрыли в Шуе. Авторы послания просили потомков беречь страну и гордиться подвигами предков. Вместо старого заложено новое послание – до 2067 года.

На славных традициях

Шуя – небольшой уютный провинциальный городок в Ивановской области. Некогда эта земля была резиденцией князей Шуйских. Последний царь из рода Рюриковичей Василий Шуйский, согласно легендам, приезжал сюда поохотиться. В Шуе бывали Иван Грозный и Петр I. Здесь провел детские годы известный русский поэт Константин Бальмонт. Шуя была включена в энциклопедию Брокгауза и Ефрона как самый благоустроенный уездный город во Владимирской губернии, к которой относилась в царские времена. После образования в 1918 году Иваново-Вознесенской губернии Шуя вошла в ее состав.

В советские годы, по словам жительницы Шуи Любови Николаевны Королевой, здесь развернулось мощное комсомольское движение. В 1971 году юнармейцы средней школы №8 заняли первое место в Советском Союзе в военно-спортивной игре "Зарница". В Шуе наравне с Ивановом даже проводили Всесоюзный фестиваль по патриотическому воспитанию молодежи. Перенимать опыт, чтобы затем распространять его по всему СССР, приезжали из Центрального комитета комсомола. Всесоюзные газеты наперебой рассказывали о достижениях шуйской молодежи.

"Приехала бригада ЦК ВЛКСМ обобщать опыт шуйской городской комсомольской организации. И появилась такая терминология – воспитание молодежи на славных революционных, боевых и трудовых традициях. Вот это пошло отсюда", — заверяет Королева.

© РИА Новости / Марина Луковцева Мужская классическая гимназия, где учился поэт Константин Бальмонт (ныне средняя общеобразовательная школа №2 имени К.Бальмонта) © РИА Новости / Марина Луковцева Мужская классическая гимназия, где учился поэт Константин Бальмонт (ныне средняя общеобразовательная школа №2 имени К.Бальмонта)

Закладка капсулы

"Мне запомнилось само состояние: сердце колотилось. Я держала отца за руку. Состояние было волнительное, торжественное. Помню это окошечко (куда позже замуровали послание), закрытое белой тканью. Зачитывал письмо, по-моему, первый секретарь горкома комсомола Николай Николаевич Толков. "Мы, все здесь присутствующие, сегодня обращаемся к потомкам, чтобы они берегли нашу страну", — вспоминает Королева текст послания, глядя куда-то в пространство, будто перечитывая невидимый лист. В то время она была студенткой выпускного курса Шуйского государственного педагогического института.

Она прекрасно помнит не только день закладки капсулы времени, но и расположение текста послания на странице. Копию письма, по словам Королевой, она видела спустя годы во время работы в горкоме комсомола, а затем — в фондах возглавляемого ею Шуйского историко-художественного и мемориального музея имени Михаила Фрунзе. По информации Королевой, текст послания составлял главный редактор шуйской газеты "Знамя коммунизма" Григорий Аркадьевич Бородин.

"Многие составляли, как тогда было принято. Это послание потомкам писали и дети — во всех школах, в пионерском и комсомольском штабах города", — уточняет еще один участник тех событий Александр Валерьевич Кочин, который в мае 1970 состоял в активе городского комсомольского штаба старшеклассников. По его мнению, это вело к единению поколений, и тут неважно авторство итогового текста.

"В этот день с самого утра мы, ребята из пионерского и комсомольского штабов города, собирались в Доме пионеров. На мне лежали обязанности собрать весь свой актив, проверить почетный караул и готовность выступающих, обеспечить порядок по нашей линии", — вспоминает Кочин.

Вечный огонь

Столь тщательные приготовления были связаны с тем, что закладка капсулы времени происходила в День Победы, когда в Шуе открыли Мемориал Славы участникам гражданской и Великой Отечественной войн и зажгли вечный огонь.

"Этого события (открытия монумента) ждали все люди. Все жители Шуи следили за сооружением монумента от момента его закладки, бегали смотреть, как корчевали акацию, которая росла на месте нынешнего памятника", — сообщила Королева.

Подготовка к торжеству была масштабная. Каждый этап подробно освещала местная газета. За несколько дней до открытия памятника колонна из мотоциклистов во главе с председателем городского комитета ДОСААФ Николаем Федоровичем Береговым отправилась по местам боевой славы шуян. Одной из точек их путешествия стала Могила Неизвестного солдата в Москве, откуда брали огонь для шуйского мемориала.

"Мы пришли с отцом рано, задолго до официальной церемонии, но на площадь уже было не пробиться. И когда народ стал со всех улиц собираться, толпа вынесла нас к одной из стел мемориала. Помню, сердце готово было выскочить", — вновь переживает события почти полувековой давности Королева.

По ее словам, на открытие мемориала пришел весь город: люди стояли на площади и сидели на крышах окружающих домов. Людская река залила все прилегающие улочки в радиусе километра, так что военным, которым участники мотопробега передали факел с частичкой вечного огня с Могилы Неизвестного солдата, пришлось сойти с танка и пешком нести огонь часть пути.

"Слезы были у многих на глазах. Мужчины-ветераны с трудом сдерживались. А все женщины рыдали", — описывает чувства шуян от зажжения вечного огня Королева. И с гордостью добавляет: "Шуя – единственный город в регионе, сохранивший вечный огонь. Даже в 90-е годы горел, когда ни есть, ни пить нечего было. Это о многом говорит. Его закрывали только два раза, на профилактические работы".

"Великим событием для меня, как и для остальных, было открытие мемориала. Солнечный день, вечный огонь, танк. Впечатления очень трудно описать. Эмоциональный подъем был. Когда мы что-то делали для ветеранов – а в этом случае открывали мемориал — хотелось, чтобы именно они оценили наши старания. Когда мы выступали или шли четким шагом, нам хотелось, чтобы они нами гордились, что не зря они за нас кровь в боях проливали, не зря вкладывали в нас душу и воспитывали", — делится своими воспоминаниями Кочин.

По его мнению, хотя закладка капсулы времени и была данью модной тенденции, но не превратилась в формальность.

"Мне кажется, что идея написать это письмо возникла как продолжение той традиции патриотического воспитания, которое здесь зародилось. В этом письме – обращение к будущим поколениям о продолжении этих традиций", — поддержала его Королева.

"Это послание и нынешним руководителям, потому что если мы не будем думать о детях и стариках по-настоящему, у нас не будет светлого будущего, которое мы хотим. Мы верим и в Россию, и в любимый город, и в своих детей и внуков. Мы и сейчас, как в молодые годы, готовы прийти друг другу на выручку. И я бы написал новое послание потомкам, в котором попросил их помнить о прошлом", — сказал Кочин.

Новое послание

На место изъятой во вторник капсулы времени заложена новая. Автором послания потомкам стала девятиклассница Варвара Кузьмина, победившая в открытом конкурсе "Послание потомкам". На торжественной церемонии школьница сама зачитала текст послания, который потомки увидят спустя 50 лет – в 2067 году.

В ее письме – о хрупкости мира, о том, что делают шуяне сейчас, чтобы сохранить память о героях Великой Отечественной, просьбы помнить уроки истории и беречь мир. "Сегодня мы вручаем вам нашу веру в лучшее будущее, свои надежды и стремления. Мы любим вас, еще не зная, какими вы будете, но эта вера дает нам право думать: вы будете лучше нас! Мы уверены, что вы будете верны человеческим ценностям: патриотизму, стремлению к миру, заботе о судьбе России. Живите счастливо!", — гласит послание.

"Мы закладываем капсулу с посланием вам, нашим потомкам, и верим, что вы чувствуете, как тепло наших сердец согревает ваши сердца, как наша любовь к родному городу переполняет ваши души. А в таком искреннем единении сердец хранится великая тайна духовной силы нашего прекрасного города, гордости за нашу великую Родину", — написала Варвара.

Трудно представить, как будут жить шуяне, когда через 50 лет эти слова прочитают потомки. Ведь и того строя, при котором традиция оставлять послание потомкам стала массовой, уже нет. Однако есть надежда, что традиция сохранится.

"Для Шуи 7 ноября 2017 года стало значимой исторической датой — сохраняется связь между несколькими поколениями шуян. Мы с особым волнением получили послание из 1970 года и с не меньшим трепетом отправили в путешествие во времени теплые пожелания и добрые наставления потомкам – в 2067 год. И пусть через полвека эта славная традиция не прервется, а все наши пожелания следующие поколения шуян обязательно воплотят в жизнь", — сказал на церемонии закладки новой капсулы времени глава городского округа Шуя Сергей Рощин.