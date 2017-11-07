СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов поддержал идею отменить указ президиума Верховного совета СССР от 1954 года, по которому Крымская область РСФСР была передана в состав Украинской ССР.
"Идея имеет права на жизнь и, наверное, это стоит принять для морального удовлетворения, но для западных стран это не будет являться основанием прекратить свои политические игры и риторику вокруг Крыма. Нам не нужно доказывать кому-то, что Крым является составной частью Российской Федерации. Это реалии, которые не подлежат обсуждению", — сказал РИА Новости Ильясов.
Указом президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года Крым был передан из состава РСФСР Украинской ССР. Такой шаг обосновывался "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и УССР". Издание указа часто называют личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущёва. После распада СССР Крым остался в составе Украины. Несколько раз на полуострове предпринимались попытки провести референдум о независимости, однако Киев квалифицировал инициативы республиканских властей как неконституционные.
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