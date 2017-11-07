ВЦИОМ: большинство россиян ждут роста курса доллара в ближайшие месяцы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Более 60% опрошенных россиян, давших конкретный прогноз, считают, что курс доллара к рублю вырастет, и через три месяца за доллар будут давать 63 рубля, следует из опроса ВЦИОМ, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным опроса, около 61% респондентов (среднее значение по ответам респондентов, давших конкретный прогноз) ожидают, что через три месяца доллар будет стоить 63 рубля, около 49% полагают, что через год доллар можно будет купить за 64 рубля.
В момент проведения опроса официальный курс доллара находился на уровне 58 рублей.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведён 30 октября — 1 ноября среди 1,8 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.