ВЦИОМ: большинство россиян ждут роста курса доллара в ближайшие месяцы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Более 60% опрошенных россиян, давших конкретный прогноз, считают, что курс доллара к рублю вырастет, и через три месяца за доллар будут давать 63 рубля, следует из опроса ВЦИОМ, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным опроса, около 61% респондентов (среднее значение по ответам респондентов, давших конкретный прогноз) ожидают, что через три месяца доллар будет стоить 63 рубля, около 49% полагают, что через год доллар можно будет купить за 64 рубля.

В момент проведения опроса официальный курс доллара находился на уровне 58 рублей.

"Некоторые люди считают, что, отвечая на вопросы о том, каким будет курс доллара в обозримом будущем, наши респонденты ориентируются на текущий курс. Однако уже около года фактический курс — ниже 60 рублей за доллар, а общественное сознание настойчиво называет 63-65 рублей за доллар. Таким образом, россияне склонны считать нынешний курс рубля несколько завышенным и ожидают его ослабления", — приводятся в сообщении ВЦИОМ слова ведущего эксперта-консультанта центра Олега Чернозуба.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведён 30 октября — 1 ноября среди 1,8 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.