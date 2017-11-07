В Москве откроется зимняя речная навигация

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Зимняя пассажирская навигация на Москве-реке в этом году откроется в четверг, 9 ноября, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В 11.00 от причала "Гостиница "Украина" на набережной Тараса Шевченко отправятся теплоходы ледового класса с усиленным корпусом. Благодаря особенностям конструкции они способны плыть по покрытой тонким льдом реке и даже колоть лед толщиной до 20 сантиметров", — говорится в сообщении.

Как поясняется, в случае, когда толщина льда превышает 20 сантиметров, теплоходы отправляются в плавание в сопровождении ледоколов или по заранее проторенным колеям. По данным портала, с ноября по апрель курсировать по Москве-реке будет 10 таких пассажирских судов.

"Сегодня в столице существует большое количество мест для прогулок и экскурсий, которые органично дополняют новые уникальные объекты, разрабатываются и внедряются новые экскурсионные туристические маршруты. Мы прогнозируем, что по итогам 2017 года нашу столицу посетит порядка 21 миллиона туристов", — рассказал порталу руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Сообщается, что зимой прогулочные теплоходы будут отправляться от двух городских причалов — "Гостиница "Украина" и "Парк Горького". Во время речного путешествия пассажиры смогут увидеть стадион "Лужники", парк "Воробьевы горы", памятник Петру I, собор Василия Блаженного, высотку на Котельнической набережной, Кремль и природно-ландшафтный парк "Зарядье".