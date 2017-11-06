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Общество

Зюганов не стал извиняться перед Кадыровым за слова о Ленине

19:0506.11.2017
(обновлено: 20:16 06.11.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фотоРуководитель фракции политической партии КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал уважать волю граждан, которые приняли решение захоронить тело основателя советского государства Владимира Ленина на Красной площади. Так Зюганов прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что ему следует извиниться за слова в споре о захоронении Ленина.

Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кадыров предложил Зюганову извиниться за слова о Ленине
Лидер КПРФ заявил, что он много лет он работал на Кавказе и очень любит этот регион.

"На Кавказе могилы стариков и предков являются высшей ценностью, и всегда там оберегались лучшие традиции. Наши отцы и деды приняли решение о захоронении Ленина на высшем органе, на съезде. Это воля граждан нашей страны, которая была подтверждена фактически всеми субъектами России. Надо это уважать", — сказал Зюганов РИА Новости.

Парламентарий отметил, что Ленина захоронили по канонам православной культуры, "он лежит на два метра ниже уровня земли, он упокоен и охраняется государством".

Ранее лидер КПРФ заявил, что "болтовня о перезахоронениях под собой ничего не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать массовые беспорядки". Зюганов добавил, что не даст "этим проискам состояться". После этого глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что Зюганов не слышит доводы молодого поколения и отметил, что депутату стоит извиниться перед людьми, чье мнение по этому вопросу он назвал "болтовней".

Пресс-конференция Ксении Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Зюганов назвал хамством предложение Собчак убрать тело Ленина‍ из Мавзолея
Вопрос захоронения Ленина обсуждается в российском обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции.

В частности, Ксения Собчак, которая собирается баллотироваться в президенты, предложила провести по этому вопросу референдум. За захоронение Ленина выступили депутат Наталья Поклонская и журналист Екатерина Гордон. Прозвучало и предложение сделать из мавзолея музей по аналогии с Дворцом инвалидов в Париже, где находится гробница Наполеона.

Усыпальница вождя: Мавзолей Ленина в архивных кадрах
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкМавзолей Владимира Ильича Ленина в его нынешнем каменном виде появился на Красной площади в 1930 году.Посетители заходят в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади, который открылся после ремонта
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Мавзолей Владимира Ильича Ленина в его нынешнем каменном виде появился на Красной площади в 1930 году.
© РИА Новости / Анатолий Сергеев-ВасильевПерейти в фотобанкУсыпальница у Кремлевской стены была спроектирована архитектором Алексеем Щусевым.Красная площадь. Мавзолей В. И. Ленина
© РИА Новости / Анатолий Сергеев-Васильев
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Усыпальница у Кремлевской стены была спроектирована архитектором Алексеем Щусевым.
© Фото : Public domainОднако первый вариант мавзолея был установлен еще в 1924 году. Это была деревянная конструкция, представлявшая собой усеченную ступенчатую пирамиду. Для долговечности детали из дерева были покрыты масляным лаком, двери и колонны верхнего портика были выполнены из черного дуба, а обшивка укреплялась коваными гвоздями с большими фигурными шляпками.Караул 1-й Советской объединённой военной школы РККА им. ВЦИК у временного мавзолея. Фотография 1924 г.
© Фото : Public domain
Однако первый вариант мавзолея был установлен еще в 1924 году. Это была деревянная конструкция, представлявшая собой усеченную ступенчатую пирамиду. Для долговечности детали из дерева были покрыты масляным лаком, двери и колонны верхнего портика были выполнены из черного дуба, а обшивка укреплялась коваными гвоздями с большими фигурными шляпками.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКаменный мавзолей, открытый в 1930 году, был больше предшествующего деревянного в четыре с половиной раза. Объем сооружения увеличился с 1,3 тысяч до 5,8 тысяч кубических метров.Танк на военном параде во время празднования годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 1930 год.
© РИА Новости
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Каменный мавзолей, открытый в 1930 году, был больше предшествующего деревянного в четыре с половиной раза. Объем сооружения увеличился с 1,3 тысяч до 5,8 тысяч кубических метров.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ советские времена и до 1993 года у Мавзолея В. И. Ленина находился Пост почетного караула № 1. Он был учрежден 26 января 1924 года. Караул Кремлевского полка сменял разводящий офицер каждый час по сигналу Курантов. Церемонию "Смены караула" приходили посмотреть множество зрителей.Смена почетного караула около Мавзолея В. И. Ленина
© РИА Новости
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В советские времена и до 1993 года у Мавзолея В. И. Ленина находился Пост почетного караула № 1. Он был учрежден 26 января 1924 года. Караул Кремлевского полка сменял разводящий офицер каждый час по сигналу Курантов. Церемонию "Смены караула" приходили посмотреть множество зрителей.
© РИА Новости / Георгий ПетрусовПерейти в фотобанкМавзолей был одной из главных достопримечательностей СССР: ежегодно его посещали до двух с половиной миллионов человек.Очередь к Мавзолею В.И.Ленина. 1965 год
© РИА Новости / Георгий Петрусов
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Мавзолей был одной из главных достопримечательностей СССР: ежегодно его посещали до двух с половиной миллионов человек.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкСаркофаг с бальзамированным телом Ленина стоит в траурном зале Мавзолея. Советскими учеными была разработана уникальная технология, которая позволила сохранить тело основателя СССР в течение десятилетий.Бальзамированное тело В.И.Ленина в мавзолее в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Саркофаг с бальзамированным телом Ленина стоит в траурном зале Мавзолея. Советскими учеными была разработана уникальная технология, которая позволила сохранить тело основателя СССР в течение десятилетий.
© РИА Новости / Борис КауфманПерейти в фотобанкВ 1953 году в мавзолее был установлен саркофаг с телом Иосифа Сталина и усыпальница была переименована в Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина. Однако после осуждения культа личности в 1961 году тело Сталина было захоронено у Кремлевской стены.Очередь к Мавзолею на Красной площади. 60 лет со дня смерти В.И.Ленина
© РИА Новости / Борис Кауфман
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В 1953 году в мавзолее был установлен саркофаг с телом Иосифа Сталина и усыпальница была переименована в Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина. Однако после осуждения культа личности в 1961 году тело Сталина было захоронено у Кремлевской стены.
© РИА Новости / Борис КавашкинПерейти в фотобанкВ 1970-е годы Мавзолей подвергался масштабной реконструкции: у него поменяли пришедшие в негодность мраморные блоки, а также модернизировали инженерно-техническую инфраструктуру.Участники торжественной церемонии принятия в пионеры на Красной площади в Москве. 1973 год.
© РИА Новости / Борис Кавашкин
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В 1970-е годы Мавзолей подвергался масштабной реконструкции: у него поменяли пришедшие в негодность мраморные блоки, а также модернизировали инженерно-техническую инфраструктуру.
© РИА Новости / Иван ДенисенкоПерейти в фотобанкВ 1983—1984 годах Мавзолей был частично перестроен: к задней части сооружения добавили закрытую пристройку, в которой поместили эскалатор для пожилых вождей Советского Союза. Эти изменения остались незаметны со стороны, так как пристройка была облицована тем же камнем, что и основная часть сооружения.Парад физкультурников на Красной площади 1 мая
© РИА Новости / Иван Денисенко
Перейти в фотобанк
В 1983—1984 годах Мавзолей был частично перестроен: к задней части сооружения добавили закрытую пристройку, в которой поместили эскалатор для пожилых вождей Советского Союза. Эти изменения остались незаметны со стороны, так как пристройка была облицована тем же камнем, что и основная часть сооружения.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкВ советские времена в дни празднеств мавзолей являлся торжественной правительственной трибуной.Празднование Дня солидарности 1 Мая на Красной площади. Руководители Коммунистической партии Советского Союза и Советстского правительства на трибуне Мавзолея В.И.Ленина
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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В советские времена в дни празднеств мавзолей являлся торжественной правительственной трибуной.
© РИА Новости / Лев ПоликашинПерейти в фотобанкВ 1974 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были взяты под государственную охрану как памятники истории.Дети во время возложения цветов к Мавзолею В.И.Ленина в Москве. 1968 год
© РИА Новости / Лев Поликашин
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В 1974 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были взяты под государственную охрану как памятники истории.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкВ 1990 году Мавзолей и почетный некрополь как часть ансамбля Красной площади и Кремля были включены в список Bсемирного культурного наследия ЮНЕСКО.Очередь в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
В 1990 году Мавзолей и почетный некрополь как часть ансамбля Красной площади и Кремля были включены в список Bсемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСторонники КПРФ на Красной площади. 2017 год.Возложение цветов к Мавзолею В.И. Ленина на Красной площади
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сторонники КПРФ на Красной площади. 2017 год.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ 1995 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были отнесены к объектам исторического и культурного наследия федерального значения.Расчистка снега у входа в мавзолей Владимира Ленина на Красной площади. Депутат Государственной Думы РФ от фракции Единая Россия Владимир Мединский выступил с инициативой о перезахоронении тело Владимира Ленина
© РИА Новости / Илья Питалев
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В 1995 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были отнесены к объектам исторического и культурного наследия федерального значения.
© AP Photo / Pavel GolovkinДвойник Ленина Сергей Соловьев на Красной площади в Москве.Двойник Ленина Сергей Соловьев на Красной площади в Москве
© AP Photo / Pavel Golovkin
Двойник Ленина Сергей Соловьев на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / О. НосоваПерейти в фотобанкДискуссия о захоронении тела Ленина в российском обществе разгорается практически каждый год, особенно в преддверии памятных дат, связанных с вождем революции.Красная площадь
© РИА Новости / О. Носова
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Дискуссия о захоронении тела Ленина в российском обществе разгорается практически каждый год, особенно в преддверии памятных дат, связанных с вождем революции.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкЦеремония возложения цветов и венков к мавзолею В.И. Ленина в день 140-й годовщины со дня рождения вождя пролетариата. 2010 год.Участники акции на Красной площади во время церемонии возложения цветов и венков к мавзолею В.И. Ленина в день 140-й годовщины со дня рождения вождя пролетариата
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Церемония возложения цветов и венков к мавзолею В.И. Ленина в день 140-й годовщины со дня рождения вождя пролетариата. 2010 год.
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