Зюганов не стал извиняться перед Кадыровым за слова о Ленине

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал уважать волю граждан, которые приняли решение захоронить тело основателя советского государства Владимира Ленина на Красной площади. Так Зюганов прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что ему следует извиниться за слова в споре о захоронении Ленина.

Лидер КПРФ заявил, что он много лет он работал на Кавказе и очень любит этот регион.

"На Кавказе могилы стариков и предков являются высшей ценностью, и всегда там оберегались лучшие традиции. Наши отцы и деды приняли решение о захоронении Ленина на высшем органе, на съезде. Это воля граждан нашей страны, которая была подтверждена фактически всеми субъектами России. Надо это уважать", — сказал Зюганов РИА Новости.

Парламентарий отметил, что Ленина захоронили по канонам православной культуры, "он лежит на два метра ниже уровня земли, он упокоен и охраняется государством".

Ранее лидер КПРФ заявил, что "болтовня о перезахоронениях под собой ничего не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать массовые беспорядки". Зюганов добавил, что не даст "этим проискам состояться". После этого глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что Зюганов не слышит доводы молодого поколения и отметил, что депутату стоит извиниться перед людьми, чье мнение по этому вопросу он назвал "болтовней".

Вопрос захоронения Ленина обсуждается в российском обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции.

В частности, Ксения Собчак, которая собирается баллотироваться в президенты, предложила провести по этому вопросу референдум. За захоронение Ленина выступили депутат Наталья Поклонская и журналист Екатерина Гордон. Прозвучало и предложение сделать из мавзолея музей по аналогии с Дворцом инвалидов в Париже, где находится гробница Наполеона.