Зюганов не стал извиняться перед Кадыровым за слова о Ленине

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал уважать волю граждан, которые приняли решение захоронить тело основателя советского государства Владимира Ленина на Красной площади. Так Зюганов прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что ему следует извиниться за слова в споре о захоронении Ленина.
Лидер КПРФ заявил, что он много лет он работал на Кавказе и очень любит этот регион.
"На Кавказе могилы стариков и предков являются высшей ценностью, и всегда там оберегались лучшие традиции. Наши отцы и деды приняли решение о захоронении Ленина на высшем органе, на съезде. Это воля граждан нашей страны, которая была подтверждена фактически всеми субъектами России. Надо это уважать", — сказал Зюганов РИА Новости.
Парламентарий отметил, что Ленина захоронили по канонам православной культуры, "он лежит на два метра ниже уровня земли, он упокоен и охраняется государством".
Ранее лидер КПРФ заявил, что "болтовня о перезахоронениях под собой ничего не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать массовые беспорядки". Зюганов добавил, что не даст "этим проискам состояться". После этого глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что Зюганов не слышит доводы молодого поколения и отметил, что депутату стоит извиниться перед людьми, чье мнение по этому вопросу он назвал "болтовней".
Вопрос захоронения Ленина обсуждается в российском обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции.
В частности, Ксения Собчак, которая собирается баллотироваться в президенты, предложила провести по этому вопросу референдум. За захоронение Ленина выступили депутат Наталья Поклонская и журналист Екатерина Гордон. Прозвучало и предложение сделать из мавзолея музей по аналогии с Дворцом инвалидов в Париже, где находится гробница Наполеона.
Однако первый вариант мавзолея был установлен еще в 1924 году. Это была деревянная конструкция, представлявшая собой усеченную ступенчатую пирамиду. Для долговечности детали из дерева были покрыты масляным лаком, двери и колонны верхнего портика были выполнены из черного дуба, а обшивка укреплялась коваными гвоздями с большими фигурными шляпками.
В советские времена и до 1993 года у Мавзолея В. И. Ленина находился Пост почетного караула № 1. Он был учрежден 26 января 1924 года. Караул Кремлевского полка сменял разводящий офицер каждый час по сигналу Курантов. Церемонию "Смены караула" приходили посмотреть множество зрителей.
Саркофаг с бальзамированным телом Ленина стоит в траурном зале Мавзолея. Советскими учеными была разработана уникальная технология, которая позволила сохранить тело основателя СССР в течение десятилетий.
В 1953 году в мавзолее был установлен саркофаг с телом Иосифа Сталина и усыпальница была переименована в Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина. Однако после осуждения культа личности в 1961 году тело Сталина было захоронено у Кремлевской стены.
В 1983—1984 годах Мавзолей был частично перестроен: к задней части сооружения добавили закрытую пристройку, в которой поместили эскалатор для пожилых вождей Советского Союза. Эти изменения остались незаметны со стороны, так как пристройка была облицована тем же камнем, что и основная часть сооружения.
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