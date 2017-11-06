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Общество

Выигравшая конкурс стихов девочка рассказала о планах на новый iPhone

18:4706.11.2017
(обновлено: 18:48 06.11.2017)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевХеда Ульбиева, выигравшая iPhone X за лучшее стихотворение о президенте РФ Владимире ПутинеХеда Ульбиева, выигравшая iPhone X за лучшее стихотворение о президенте РФ Владимире Путине
© РИА Новости / Саид Царнаев

ГРОЗНЫЙ, 6 ноя – РИА Новости. Девятилетняя Хеда Ульбиева из чеченского села Бено-Юрт, получившая за стих о президенте России Владимире Путине iPhone X от главы Чечни, намерена хранить подарок пока не подрастет. Пользоваться смартфоном девочка умеет, но считает, что "лучше подождать два-три года". При этом она не переживает, что модель устареет, и говорит со знанием дела, что "айфоны, как джинсовые вещи, из моды не выходят".

Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кадыров объявил, кто получит iPhone X за лучшее стихотворение о Путине
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил конкурс на лучшее стихотворение о Владимире Путине в День народного единства, пообещав победителю подарить iPhone X. По словам Кадырова, за сутки поступило более трёх тысяч стихотворений, участниками конкурса стали дети и пожилые люди, молодёжь, представители разных слоёв населения.

Одаренный ребенок

Мы застали Хеду за обычным детским занятием — она собирала киндер-сюрприз на столе в небольшой кухне квартиры, где она живет с родителями, братом и сестрой.

"У меня уже целая коллекция этих игрушек, 69 штук, мне их папа покупает, принцессы не всегда попадаются, но я люблю их всех одинаково", — делится девочка, демонстрируя свое богатство.

Новый смартфон iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Глава Apple заявил, что стоимость iPhone X сравнима с ценой кофе
Участие в различных конкурсах для нее — обычное занятие: за два с небольшим года учебы в школе накопила десятки грамот за участие в различных олимпиадах и соревнованиях по самым разным предметам, начиная от литературных и лингвистических конкурсов до рисования.

Мама девочки рассказала, что папа за успехи ребенка в школе даже получает на работе в грозненском аэропорту надбавку к зарплате в размере 1200 рублей в год.

Хеда — первый ребенок в семье Адлана и Марьям Ульбиевых. Мама – преподаватель английского языка – заметила незаурядные способности ребенка еще до двух лет.

"Я сама педагог, заметила, что она чрезмерно любознательна. Начала с двух лет учить буквы, цифры потихоньку, в три мы уже читали. В четыре года читала по-английски, два года назад начала учить еще арабский, читает Коран", — рассказывает Марьям. Способности ребенка связывает с генетикой, вскользь заметив, что девочка и в школе записана, как одаренный ребенок.

"Она левша, папа и дедушка тоже, думаю все это не случайно, у нее в роду все интеллектуалы, дедушка окончил с отличием несколько вузов, преподает в Грозненском нефтяном университете, бабушка тоже директор лицея", — заметила Марьям.

Главное не победа, а участие

Несмотря на творческие способности, девочка мечтает стать врачом и даже определилась с направлением в медицине.

"Я буду доктором-кардиологом, чтобы лечить всех родственников", — по-детски рассуждает она.

При этом она очень любит участвовать в разных конкурсах. "Неважно, даже если проиграю, главное не победа, а участие", — считает девочка.

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на готовит и по памяти пересказывает объемные доклады по разным темам на мероприятиях в школе и других площадках. Последний доклад был на тему "Традиции англичан и чеченцев".

"Она собирала информацию и не только из источников в интернете, она звонила родственникам в Англию, разговаривала и включила полученные сведения в свою работу", — заметила мама.

Про конкурс, объявленный Кадыровым, позвонила и рассказала тетя девочки.

"Тетя мне сказала про конкурс, который объявил Рамзан Кадыров, и я очень захотела принять участие в нем", — отметила девочка. Она признается, что времени на сочинительство было мало, на помощь пришла мама, которая подкорректировала произведение.

"Я вечером сочинила, а утром мы с мамой его с трудом записали на телефон, Хава и Магомед (младшие сестра и брат – ред.) нам мешали", — сетует Хеда, поглядывая на младших родственников. Победительница конкурсов чтецов зачитала его на "ура" и мама разместила ролик на своей странице в Instagram с соответствующим хэштегом.

В тот же день им позвонили и сказали, что она стала победительницей.

Разачарование

Однако мама говорит, что при вручении приза в министерстве по делам молодежи Чечни, которое занималось отбором, девочку постигло разочарование.

"Я не хотела iPhone, я больше всего хотела увидеть Рамзана Кадырова, но его там не было", — говорит Хеда.

На вопрос о том, что она хотела ему сказать при встрече, смущенно улыбается и молчит. На настойчивый вопрос мамы ответила "не скажу", не пожелав делиться сокровенным.

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