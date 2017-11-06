ГРОЗНЫЙ, 6 ноя – РИА Новости. Девятилетняя Хеда Ульбиева из чеченского села Бено-Юрт, получившая за стих о президенте России Владимире Путине iPhone X от главы Чечни, намерена хранить подарок пока не подрастет. Пользоваться смартфоном девочка умеет, но считает, что "лучше подождать два-три года". При этом она не переживает, что модель устареет, и говорит со знанием дела, что "айфоны, как джинсовые вещи, из моды не выходят".
Одаренный ребенок
Мы застали Хеду за обычным детским занятием — она собирала киндер-сюрприз на столе в небольшой кухне квартиры, где она живет с родителями, братом и сестрой.
"У меня уже целая коллекция этих игрушек, 69 штук, мне их папа покупает, принцессы не всегда попадаются, но я люблю их всех одинаково", — делится девочка, демонстрируя свое богатство.
Мама девочки рассказала, что папа за успехи ребенка в школе даже получает на работе в грозненском аэропорту надбавку к зарплате в размере 1200 рублей в год.
Хеда — первый ребенок в семье Адлана и Марьям Ульбиевых. Мама – преподаватель английского языка – заметила незаурядные способности ребенка еще до двух лет.
"Я сама педагог, заметила, что она чрезмерно любознательна. Начала с двух лет учить буквы, цифры потихоньку, в три мы уже читали. В четыре года читала по-английски, два года назад начала учить еще арабский, читает Коран", — рассказывает Марьям. Способности ребенка связывает с генетикой, вскользь заметив, что девочка и в школе записана, как одаренный ребенок.
"Она левша, папа и дедушка тоже, думаю все это не случайно, у нее в роду все интеллектуалы, дедушка окончил с отличием несколько вузов, преподает в Грозненском нефтяном университете, бабушка тоже директор лицея", — заметила Марьям.
Главное не победа, а участие
Несмотря на творческие способности, девочка мечтает стать врачом и даже определилась с направлением в медицине.
"Я буду доктором-кардиологом, чтобы лечить всех родственников", — по-детски рассуждает она.
При этом она очень любит участвовать в разных конкурсах. "Неважно, даже если проиграю, главное не победа, а участие", — считает девочка.
23.6%До пяти тысяч рублей
26.4%От пяти до десяти
22.1%От десяти до пятнадцати
13.5%От пятнадцати до двадцати
14.4%От двадцати и выше
"Она собирала информацию и не только из источников в интернете, она звонила родственникам в Англию, разговаривала и включила полученные сведения в свою работу", — заметила мама.
Про конкурс, объявленный Кадыровым, позвонила и рассказала тетя девочки.
"Тетя мне сказала про конкурс, который объявил Рамзан Кадыров, и я очень захотела принять участие в нем", — отметила девочка. Она признается, что времени на сочинительство было мало, на помощь пришла мама, которая подкорректировала произведение.
"Я вечером сочинила, а утром мы с мамой его с трудом записали на телефон, Хава и Магомед (младшие сестра и брат – ред.) нам мешали", — сетует Хеда, поглядывая на младших родственников. Победительница конкурсов чтецов зачитала его на "ура" и мама разместила ролик на своей странице в Instagram с соответствующим хэштегом.
В тот же день им позвонили и сказали, что она стала победительницей.
Разачарование
Однако мама говорит, что при вручении приза в министерстве по делам молодежи Чечни, которое занималось отбором, девочку постигло разочарование.
"Я не хотела iPhone, я больше всего хотела увидеть Рамзана Кадырова, но его там не было", — говорит Хеда.
На вопрос о том, что она хотела ему сказать при встрече, смущенно улыбается и молчит. На настойчивый вопрос мамы ответила "не скажу", не пожелав делиться сокровенным.