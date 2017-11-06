Иностранные делегации осудили "варварскую блокаду" Крыма

ЯЛТА, 6 ноя — РИА Новости. Участники международной конференции "Россия, Крым и современные международные отношения. Форум друзей Крыма" в Ливадийском дворце Ялты осудили блокаду полуострова.

По итогам конференции участники из более 30 стран приняли обращение к парламентариям и народам мира.

"Мы единодушно осуждаем политику варварской блокады республики Крым, нарушающую гуманитарные права народа полуострова. Жизнь и здоровье людей не должны подвергаться угрозе из-за действий политиков. В этой связи мы настаиваем на объективной оценке социально и политической ситуации на полуострове", — говорится в обращении.

По мнению участников конференции, подготовкой такого доклады должны заниматься исключительно независимые эксперты, лично посещающие Крым, в рамках мониторинговых миссий международно признанных организаций, а не путем "ретрансляции клеветнических измышлений киевских националистов".

В современном цивилизованном и демократичном мире внешняя политика и дипломатия должны носить такой характер, который бы исключил подавление воли народов, дал им возможность жить и развиться свободно, согласно своим самобытным традициям и образу жизни, отметили участники в документе.

В понедельник иностранные делегаты учредили в Ялте международную ассоциацию "Друзей Крыма". Среди основных целей ассоциации — содействие признанию легитимности крымского референдума 2014 года и права народа Крыма определять свою судьбу, доведение до международного сообщества объективной информации о жизни на полуострове и обоснованности исторического выбора крымчан.

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